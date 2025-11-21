来年６月に開幕するサッカーＷ杯北中米大会の１次リーグ組み合わせ抽選会は、１２月５日（日本時間同６日、米国）に行われる。抽選会に先立ち、国際連盟（ＦＩＦＡ）が１９日、最新ランキングを発表し、アジア勢最上位の日本は前月の発表時から１つ順位を上げた１８位となり、抽選会で２番目の格付けのグループとなる「ポット２」に初めて入ることが確実となった。森保ジャパンが掲げる「世界一」へ、“天国と地獄”の組み合わせを担当キャップの岩原正幸記者が「占う」。

× × × ×

Ｗ杯で世界一を目指す森保ジャパンの命運を握る抽選会に向け、最新の世界ランクが発表された。近年は世界ランク順にポット１〜４に振り分けるのが通例。１次リーグ各組に各ポットから１チームずつ入るため、上位ポットに入れば強豪との対戦が避けられる仕組みとなる。日本は１８年ロシア大会はポット４、２２年カタール大会はポット３だったが、今回はポット２に入った。

最悪の組み合わせは【アルゼンチン、日本、ノルウェー、イタリア】。

幸運な組み合わせは【カナダ、日本、南アフリカ、ニュージーランド】。天国か地獄か、ひもとく。

【ポット１】開催３か国と、ランク１位のスペインから同９位のドイツまでの強豪がそろう。日本は９月の米国遠征でメキシコ、米国相手に１分け１敗。ＦＩＦＡランクでもポット１唯一の格下のカナダが“当たりくじ”と言える。カナダとの初戦に組み込まれた場合、トロント（東部）〜ロサンゼルス（西部）の約３５００キロという大移動を強いられるが、強豪と当たるよりは戦いやすいとみられる。メキシコは、標高が２０００メートル以上と高地でホームに利があるため、ＭＦ久保建英も「ホスト３か国の中でどこが一番やりたくないかと言ったら、暑いのでメキシコは避けたい」と話している。

【ポット３】ランク２９位で予選８戦全勝の強豪ノルウェーがおり、同組は避けたい。エースのＦＷハーランド（２５）＝マンチェスターＣ＝は欧州予選全８戦連発で１６得点。１１月の国内シリーズで２戦無失点と安定していた日本の守備陣でも“怪物”を止めるのは容易ではない。パナマ、南アフリカとの対戦が望ましい。

【ポット４】ＦＩＦＡランク下位国、または、大陸間ＰＯ組との同居が理想的。４枠ある欧州ＰＯ組、特にランク１２位でＷ杯４度優勝のイタリアとの対戦はどこも避けたい。

前回カタール大会でポット３だった日本は、スペイン（ポット１）、ドイツ（同２）の格上に勝利。コスタリカ（同４）に敗れたが、１６強入りした。史上最多４８チームが出場する今大会の決勝トーナメント進出は３２。１次Ｌをできるだけ上位で通過し、まずは１６強に駒を進めたい。決勝、３位決定戦まで行くと、最大で８試合を戦う。トーナメントで“息切れ”とならないよう、グループリーグで余力を残して勝ち上がれるかも、焦点になりそうだ。（岩原 正幸）

◆２６年Ｗ杯決勝トーナメント １６チームで争った２２年カタール大会から、北中米大会は倍増の３２チームが進出。これまでは各組２位までが進んだが、今大会から各組上位２チームに加え、各組３位の成績上位８チームが駒を進める。現地時間で１回戦は６月２８日から、決勝は７月１９日。移動を考慮し、試合の間隔は中３〜５日に。３位決定戦のみ中２日の場合もある。日本がＷ杯での過去最高成績を更新する８強に入るには、２勝が必要になる。

◆北中米Ｗ杯抽選会 １２月５日（日本時間同６日）に米ワシントンＤＣで開催。ポット１のチームから開催国のメキシコ（Ａ組）、カナダ（Ｂ組）、米国（Ｄ組）の組を除いて、ランダムに振り分けられる。その後、ポット２、３、４のチームがそれぞれ各組に入る。欧州の代表以外、同じ大陸のチーム同士は１次リーグで同居しないことが決まっている。欧州は同組で２チームまで。