年金13万円、賃貸で一人暮らしの母は「節約のためにお風呂は毎日入らない」と言っていました。1回のお風呂でかかる水道・光熱費はいくらなのでしょうか？

1回の入浴でかかる費用

まずは、1回の入浴でかかる費用を確認していきます。今回は、一般的な浴槽のサイズに、都市ガスで20度の水を40度まで上げて、200リットルのお湯を張るケースを考えます。



水道代

まずは、水道代です。1立方メートルは1000リットルです。東京都の水道料金の計算方法では、呼び径（メータ口径）20ミリメートル、従量料金11～100立方メートルまでとすると、200リットルの水道代は、25～50円くらいになります。



ガス代

浴槽に、20度の水を40度まで上げ、200リットルのお湯を張るのに必要なガス代は、約69円です。

（ガス代は、（40度－20度）×200リットル÷（発熱量（キロカロリー/立方メートル）×熱効率（80％））×ガス料金（円/立方メートル）という計算式で計算しています。都市ガスの発熱量を1万750キロカロリー/立方メートルとしています。また、ガスのエネルギーの80％を温度上昇に使うと仮定し計算しています。都市ガスの基本料金は、東京地区の2025年10月検針分B表147.76円/立方メートルとしています。）

よって、1回のお風呂にお湯を入れるのに、94～119円くらいです。地域にもよりますが年間通じて100円程度、冬場の冷たい水をお湯にする場合は200円くらいかかると考えるとよいでしょう。



高齢者世帯の1ヶ月の水道光熱費は？

次に、単身の高齢者世帯では、毎月どのくらい水道光熱費を使っているのか、確認していきましょう。総務省の「家計調査 家計収支編 2024年」によると、単身世帯のうち65歳以上の家計の水道費や光熱費は、以下の通りとなっています。



光熱・水道費：1万4528円

うち電気代：7643円

ガス代：3258円

他の光熱：1154円

上下水道料：2472円

主に年金をもらいながら生活していると考えられる65歳以上の世代で単身の方は、毎月約1万5000円近くを光熱費や水道費に使っていることが分かります。これは、お風呂だけではなく、トイレや洗濯、食器洗いに使用する水や、冷蔵庫、洗濯機などの電気にかかる費用を含みます。

仮に、毎日150円でお風呂に入った場合、1ヶ月でかかる費用は、4500円です。毎月の光熱水道費の3分の1くらいをお風呂で使っていることになります。



水道光熱費を上手に節約する方法

入浴1回にかかる費用は約100～200円なので、たしかに入浴回数を減らせば節約につながります。しかし、入浴回数を減らすことで、不衛生な生活を送ることになってしまうと、病気になったり、皮膚が炎症を起こしたりと、体にトラブルが発生する可能性があります。

過度な倹約は、健康で衛生的な生活を送ることができなくなります。水道費や電気代を気にしながら生活することは大切ですが、不衛生な生活になることがないよう、気を付けるようにしましょう。

そこで、入浴回数を減らすのではなく、それ以外に工夫することで節約を目指すのがポイントです。

例えば、

・お風呂に入れるお湯の量を少なくする

・設定温度を1度下げる

・お風呂のふたを活用して保温効果を高める（設定温度を下げても温かい）

・お風呂が沸いたら素早く入る（保温機能や追い炊き機能を使わない）

・お風呂に使用した水を翌日の洗濯や、風呂掃除に活用する

などの方法を試してみましょう。



まとめ

電気代や水道代が気になりますが、健康的な生活を送るためには、ゆっくりとお風呂に入り、温まってリラックスすることも大切です。今回ご紹介した内容を参考にしながら、上手に節約することを心掛けていきましょう。



出典

東京都 水道局 水道料金・下水道料金の計算方法（23区）

東京ガス株式会社 東京地区等 ガス料金表（家庭用／業務用・工業用 共通）

総務省統計局 家計調査 家計収支編 単身世帯 2024年 第2表 1世帯あたり1ヶ月間の収入と支出

執筆者 : 下中英恵

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者