公然わいせつの罪で略式起訴された「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の草間リチャード敬太が２０日、グループを同日付で脱退することを所属事務所の公式サイトなどで発表した。１年ほど前から心の病を患っていたことを公表した。

所属事務所「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の公式サイトなどは、同社と草間の話し合いにより、グループから草間が同日付で脱退することを発表。さらに、草間が約１年前から心の病を患っていたことも報告された。グループは４人体制（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）で活動を継続していく。

活動休止中の草間は、同サイトなどで「一年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です」と脱退経緯を説明し、一連の事態を謝罪。「心の病を治し、またどこかで皆様にお目にかかれるよう努力してまいります」とした。

同事務所は「今は、本人の体調が一番大切なことであり、事務所としては、彼を全力で支えていく所存でございます。どうか皆さまも、ゆっくりと見守っていただけたら大変ありがたく思います」と回復に向けて草間を全面バックアップすると報告。Ａぇ！ｇｒｏｕｐメンバーも有料ファンクラブサイトにコメントを掲載し、リチャードの健康や回復を願い、４人体制で活動することへの覚悟をつづった。

草間を巡っては１０月４日、東京都新宿区で下半身を露出したとして、警視庁四谷署が公然わいせつの疑いで逮捕。これを受け、同事務所は草間の活動休止を発表した。同６日に勾留先から釈放された際には、涙ながらに事態を謝罪した。

その後は、出演するラジオ、テレビ番組などが差し替えなどの対応に追われ、グループで出演するＣＭ広告などが削除される事態へと発展。同２８日には来年１月９日に公開を予定していた映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」の公開延期が発表された。