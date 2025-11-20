Î®¹Ô¤ê¤ÏŽ¢¥¥é¥¥éŽ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ž¢ÆÉ¤á¤Ê¤¤Ž£¡Ä2025Ç¯ÈÇŽ¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾Á°¥é¥ó¥¥ó¥°Ž£¤«¤é¤ï¤«¤ëÎáÏÂ¤Î¿Æ¤Î·¹¸þ
¢£Ë¡²þÀµ¤Ç¡Ö¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¡×¤Ï¡Ä
º£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë5·î¤Ë²þÀµ¸ÍÀÒË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»áÌ¾¤Î¡Ö¤Õ¤ê¤¬¤Ê¡×¤¬¸ÍÀÒ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²þÀµ¤µ¤ì¤¿¸ÍÀÒË¡¤Ç¤Ï¡¢
¡ »áÌ¾¤Î¿¶¤ê²¾Ì¾¤ò¸ÍÀÒ¤ËµºÜ¤¹¤ë
¢ »áÌ¾¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ï°ìÈÌ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¡×¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¤½¤ì¤Ï¸í²ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¸ÍÀÒË¡13¾ò¤ÎÃæ¤Ë°ì½ï¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤Ë¤½¤Î¸í²ò¤ÏÎÉ¤¤·ë²Ì¤âÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¼ê¤ÊÆÉ¤ßÊý¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤±¿¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¤¿¤Þ¤Ò¤è¡×¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÌ¾¤Å¤±¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ²þÀµ¸ÍÀÒË¡¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï45.3¡ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡ÊÄ´ººÂÐ¾Ý¿ô1704¿Í¡Ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬Ì¾¤Å¤±¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¡¢¤È¤¤¤¦·ÁÀ×¤âº£¤Î¤È¤³¤í¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ì¾¤Å¤±¤Î·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËèÇ¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤¬¿Íµ¤½ç°Ì¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ë°ã¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¡Ö¤¿¤Þ¤Ò¤è¡×¤¬10·î30Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾Á°¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¡ÊÄ´ººÂÐ¾Ý¿ô16Ëü6011¿Í¡Ë¤ò¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼Åµ¤Ë¤Ê¤¤¶¯°ú¤ÊÆÉ¤ßÊý¤ÎÌ¾Á°¤¬4¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÁó¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤ÏÁ°Ç¯¤è¤ê½ç°Ì¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÛ°ª¡Ê¤Ò¤Þ¤ê¡Ë¤Ï½ç°Ì¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Ì«ÅÍ¡Ê¤ß¤Ê¤È¡Ë¡¢¿´ÅÔ¡Ê¤³¤È¡Ë¤Ï½ç°Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÆ±¤¸Ê¸»ú¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î°ã¤¦ÆÉ¤ßÊý¤Ç¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¤ÆÉ¤ßÊý¤ÎÌ¾Á°¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤é¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ê¸í²ò¤ò¤µ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÌ¾¤Å¤±¡×¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÏÃ¤È¡¢¡Ö¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤ÎÅÐÏ¿¡×¤ÎÏÃ¤òÊ¬¤±¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀïÁ°¤Ë¤Ï¡ÖÉðÎÉ²¹¡×¡ÖÍøÃãÆ»¡×¡ÖÏ»½½Î¤Æó¡×
Ì¾¤Å¤±¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»þÂå¡¢¤½¤Î¼Ò²ñ¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢µá¤á¤ÆÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Àï¹ñ¤Î»þÂå¤Ï¡¢¿®Ä¹¡¢¿®¸¼¡¢¸¬¿®¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¿®¡×¤Î»ú¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤ÁÌÜ¤Î¤Ê¤¤Å¥¾Â¤ÎÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¾¡¡¢¿Ê¡¢Í¦¤Ê¤É¤Î»ú¤¬Âç¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÀïÁ°Àï¸å¤Î¿©ÎÈÆñ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¼Â¡¢Ì¡¢ÌÐ¡¢Ë¤Ê¤É¼ý³Ï¤ò¤¢¤é¤ï¤¹»ú¤¬Â¿¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿À®°Ê¸å¤Ï¡¢Æ°¿¢Êª¡¢ÂÀÍÛ¡¢¶õ¡¢³¤¤Ê¤É¤Î¼«Á³³¦¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë»ú¤¬Ì¾Á°¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼«Á³¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â´¶¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¤È¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤ÇÊ¿À®¤Î»þÂå¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿ÄêµÁ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢
¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÁ¤·¤¤¡¢´ñÈ´¤ÊÌ¾Á°¤ò¤µ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÊ¿À®¤Î¿·¤·¤¤¥È¥ì¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤ëÌ¾¤Å¤±¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¿¹²ª³°¤äÍ¿¼ÕÌî¾½»Ò¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë´ñÈ´¤ÊÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢
¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤¬¾¼ÏÂ¤Î½é´ü¤Ë¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¹ÓÌÚÎÉÂ¤¡ØÌ¾¾è¼Åµ¡ÙÅìµþÆ²½ÐÈÇ¡Ë¡£¤¿¤ÀÀÎ¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥Þ¥Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡Ö´ñÈ´¤ÊÌ¾Á°¡×¤¬Î®¹Ô¤·¤¿ÇØ·Ê
¤È¤³¤í¤¬Ê¿À®¤Î»þÂå¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Ì¾Á°¤¬Áý¤¨¡¢Â¿¤¤»þ´ü¤Ë¤ÏÁ´ÂÎ¤Î3³ä¶á¤¯¤òÀê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÎ®¹Ô¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¿Æ¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»þ·×¤ò¤µ¤é¤Ë20Ç¯¤Û¤ÉÌá¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤¿¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼Ò²ñ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸À¤¤¤«¤¨¤ì¤ÐÁ´¹ñ¤ÎÃæ¹âÀ¸¤¬ÍÌ¾Âç³Ø¡¢ÍÌ¾´ë¶È¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±¤¸¿ÍÀ¸ÌÜÉ¸¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶µºà¤ò»È¤Ã¤ÆÆ±¤¸¼õ¸³¶¥Áè¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¼«Ê¬ÆÈ¼«¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ïµ¯¤¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î°ìÉô¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Í³¤È¸ÄÀ¤òÀ¹¤ó¤Ë¸ý¤Ë¤·¡¢´ñÈ´¤ÊÌ¾Á°¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¤À¡×¤È¤¤¤¦Ìµ°Õ¼±¤Î¶«¤Ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ï¤¬»Ò¤ÎÌ¾¤Å¤±¤À¤±¤¬¡Ö¿Í¤È¤Î°ã¤¤¡×¤ò¼¨¤·¡¢´ÉÍý¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÄñ¹³¤ò¼¨¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¼«¼çÀ¡¢¸ÄÀ¤Î·çË³´¶¤È¤¤¤¦²¿¤È¤âµ¤¤ÎÆÇ¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎÉáµÚ¡×¤Î°Õ³°¤Ê±Æ¶Á
ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¶ËÃ¼¤Ê¡¢°¤Õ¤¶¤±¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥®¥ã¥°Ì¾Á°¡×¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢
¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ª¤ÇÊ¹¤±¤ÐÉáÄÌ¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡¢´Á»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤ë¤ÈÆÉ¤á¤Ê¤¤Ì¾¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÃË½÷ÉÔÌÀ¡¢ÃË½÷¤µ¤«¤µ¤Þ¤ÎÌ¾Á°¤âÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¤³¤ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃË¤Î»Ò¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Î¡Ö¤¿¤Þ¤Ò¤è¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¡¢½÷¤Î»Ò¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃË¤Î»Ò¤Î¤è¤ÓÌ¾¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ª¡¢¤¢¤µ¤Ò¡¢¤Ê¤®¡¢¤Ï¤ë¡¢¤½¤é¡¢¤ê¤Ä¡¢¤Ê¤É6¤Ä¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÊªÍýÅª¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÎÉáµÚ¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ì¾¤Å¤±¤È¤Ê¤ë¤È¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Î¸÷·Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎÌ¾¤Å¤±¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ¤á¤Ê¤¤Ì¾Á°¡¢ÃË½÷¤ò´Ö°ã¤¨¤ëÌ¾Á°¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÌ¾Á°¤ò¤µ¤¬¤¹¿Í¤âÂ¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¡ÖÆÉ¤á¤Ê¤¤Ì¾Á°¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¤·¤«¤·Ìµ°Õ¼±¤ÎÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¿´ÍýÅª¤ÊÇØ·Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤â¤ä¤Ï¤ê²¿¤«¤Î·çË³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£¡¢Ì¾¤Å¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤¿¤Á¤Ï¡¢¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤ÈµÕ¤Ë¡¢Ê¿À®ÉÔ¶·¤ÎÃæ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¸³¶¥Áè¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¥Ð¥é¿§¤ÎÌ¤Íè¤Ê¤ÉÌóÂ«¤µ¤ì¤º¡¢ºÒ³²¤âÂ¿È¯¤·¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£°ì¿Í°ì¿Í¤¬¼«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢À¸¤¤¶¤Þ¤âÂ¿ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ñÈ´¤ÊÌ¾¤Å¤±¤Ç¸ÄÀ¤ò¼¨¤¹¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬¤É¤³¤Ç¤É¤¦»È¤ï¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢º¾µ½¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³§¤¬Æâ¿´¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Ê¤¬¤éËèÆü¤ò¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤ÈÌ¾Á°¤Î¤Û¤¦¤â¡¢¸Ä¿Í¤¬³ä¤ì¤ä¤¹¤¤¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í§¿ÍÃÎ¿Í¤Ë¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡¢ÀµÂÎ¤Î¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤Ì¾Á°¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Ê¿À®°Ê¸å¤Î¼Ò²ñ¤Ç·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡Ö°ÂÁ´¡×¡Ö°ÂÄê¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎáÏÂ¤ÎÌ¾¤Å¤±¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÔ°Â´¶¡¢·Ù²ü¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤Õ¤ê¤¬¤ÊÅÐÏ¿¡×¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤Î¸úÎ¨²½
¤Ç¤Ï»áÌ¾¤Î¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤Î¸ÍÀÒ¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤ÎÏÃ¤Ë¤¦¤Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Ò¤È¤¨¤Ë¹ÔÀ¯¤Î¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2007Ç¯¤Î¤³¤È¡¢Åö»þ¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±Ä£¤Î¤º¤µ¤ó¤Ê¶ÈÌ³¤Î¤¿¤á¡¢²¿ÀéËü¿Í¤â¤ÎÇ¯¶â¤ÎµÏ¿¤¬ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¾Ã¤¨¤¿Ç¯¶âÌäÂê¡×¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿2020Ç¯¤Ë¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ç10Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢Á´¹ñ¤ÎÌò½ê¤ÇÂçº®Íð¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Î¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»áÌ¾¤ÎÆÉ¤ßÊý¤¬¸ø¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸Ä¿Í¤ÎÆÃÄê¤ä¾È¹ç¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¼Ò²ñ¤¬µ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¸ø¶¦µ¡´Ø¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢ÅÅÏÃ²ñ¼Ò¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¤Î´Ö¤Ç¾ðÊó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»áÌ¾¤ÎÆÉ¤ßÊý¤â°ì¤Ä¤Ë³ÎÄê¤·¡¢¸ø¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÆ±¤¸2020Ç¯¤ÎËö¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¼Â¹Ô·×²è¡×¤¬ºî¤é¤ì¡¢¸ÍÀÒ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÉ¤ß²¾Ì¾¤ÎË¡À©²½¤¬·è¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Íâ2021Ç¯¤Ë¸ÍÀÒË¡²þÀµ¤Î¤¿¤á¤ÎË¡À©¿³µÄ²ñ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£²ñµÄ¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²þÀµ¸ÍÀÒË¡¤¬¸øÉÛ¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤Î5·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤Î¸ÍÀÒ¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤ÎÉáµÚ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤ë²ÝÂê¤Ï¡¢¿Í¤ËÆÉ¤á¤Ê¤¤Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤È¥Ò¥â¤Å¤±¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤ò¤â¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ê¶¼º¡¢ÅðÆñ¡¢º¾µ½¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·½Å¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥àµ¬À©¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò¤Î¥ï¥±
¤È¤³¤í¤Ç²þÀµ¤µ¤ì¤¿¸ÍÀÒË¡¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»áÌ¾¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ï°ìÈÌ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤¿¤á¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸í²ò¤¬¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¤³¤Î°ìÊ¸¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤«¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¸¤Ä¤Ï¤½¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢ÌÀ³Î¤ÊÀâÌÀ¤¬¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÆæ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤³¤Îµ¬Äê¤ÏÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤Ê¤¯»ä¤¿¤ÁÁ´¹ñÌ±¤Î»áÌ¾¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï´ñÌ¯¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¤Õ¤À¤ó»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¾»ú¡¢¤½¤·¤ÆÌ¾Á°¡Ê¼ÂºßÌ¾Á°¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡Ë¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»Ò¶¡¤ÎÌ¾Á°¡Ê¿·µ¬Ì¾Á°¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡Ë¤Î3¤Ä¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¶èÊÌ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ì¾»ú¤Ï¤â¤Á¤í¤óÀèÁÄ¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢»ÒÂ¹¤â»È¤¤Â³¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ëµ¬Äê¤òºî¤Ã¤Æ¿³ºº¤¹¤ë¤Ê¤É¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÌ¾Á°¡×¤ËÎ©¤ÁÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«
¡Ö¼ÂºßÌ¾Á°¡×¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ï¡¢½ÐÀ¸ÆÏ¤Ë½ñ¤¤¤Æ½Ð¤·¤¿»þ¤Ï¤À¤Þ¤Ã¤Æ¼õ¤±¤Ä¤±¤é¤ì¡¢ËÜ¿Í¤â¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤â¤º¤Ã¤È»È¤¤Â³¤±¡¢ÍÂ¶âÄÌÄ¢¡¢¿Ç»¡·ô¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÝ¸±·ÀÌó¤ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿½¹þ½ñ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¤È¤³¤í¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾»ú¤ä¡Ö¼ÂºßÌ¾Á°¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¡Ê¤è¤ÓÊý¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¼ª¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢»ä¤Î¤³¤È¤À¡×¤È¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¼«Ê¬¼«¿È¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÌò½ê¤â½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»öÌ³½èÍý¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆÉ¤ßÊý¤ËÂÐ¤·¤ÆÌò½ê¤¬¡Ö°ìÈÌ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤éÊÑ¤¨¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¢¤È¤«¤éºî¤Ã¤¿µ¬Äê¤ò¤Õ¤ê¤«¤¶¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ÓÌ¾¤òÊÑ¤¨¤í¤È¸À¤Ã¤¿¤éÀµµ¤¤Îº»ÂÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸À¤ï¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢ÌÈµö¾Ú¡¢¾ÚÌÀ½ñ¡¢¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ÆÉ¤ßÊý¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Ø¹»¡¢¿¦¾ì¡¢¿ÆÀÌ¡¢Í§¿ÍÃÎ¿Í¤Ë¤è¤ÓÌ¾¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤¿¤¢¤²¤¯¡¢¡ÖÌò½ê¤Ë¤è¤ÓÌ¾¤òÊÑ¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê¶þ¿«¡¢ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃá½ø¤ò¤³¤ï¤·¡¢Âçº®Íð¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Ë¡Ì³¾Ê¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÉ¤ßÊý¤òÂº½Å¡×
¤½¤â¤½¤âÌ¾»ú¤ä¡Ö¼ÂºßÌ¾Á°¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¾ò·ï¤ò¤Ä¤±¤Æ¿³ºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¹È¶Ì¡Ê¤ë¤Ó¡¼¡Ë¡¢Ì´ÄÉ¡Ê¤í¤Þ¤ó¡Ë¡¢Âç·§Ç¡Ê¤Ñ¤ó¤À¡Ë¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¤ò¡¢ÆÉ¤ßÊý¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¤Ç¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ì¤Ð°ìÈÌ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÉ¤ßÊý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Åú¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤Ë¤·¤è¤¦¤¬¿Í¤ËÆÉ¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢ÆÉ¤ßÊý¤Îµ¬Äê¤òºî¤ë¤Ê¤é¿·µ¬Ì¾Á°¤À¤±¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·²þÀµ¸ÍÀÒË¡¤Ç¤Ï¡¢Ì¾»ú¡¢¼ÂºßÌ¾Á°¡¢¿·µ¬Ì¾Á°¤Î3¤Ä¤¬¶èÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¸í²ò¤äº®Íð¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº¤¤Ã¤¿Ë¡Ì³¾Ê¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÌ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆÉ¤ßÊý¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÉ¤ßÊý¤òÂº½Å¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤±Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î»áÌ¾¤ÎÆÉ¤ßÊý¤¬ÊÑ¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£Ë¡Î§¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö´ð½à¡×¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¿³ºº¤Ç¤¤Ê¤¤
¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë»Ò¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¿·¤·¤¤µ¬Äê¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÆÉ¤ßÊý¤Ï°ìÈÌ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë´ÑÇ°Åª¡¢Ãê¾ÝÅª¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¤È¤·¤Æ¥Ø¥ó¤Ç¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆñÆÉ¤ÎÌ¾»ú¤äÌ¾Á°¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬Ì¾¾è¤Ã¤¿¤éÂ¾¤Î¿Í¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ê¤É¤Ç¤¤º¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶èÊÌ¤Ê¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ä¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ø°ìÌä°ìÅú¡¦¸ÍÀÒË¡¡Ù¤È¤¤¤¦»ñÎÁ¡ÊÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ç¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¤¬¡Ë¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÉ¤ßÊý¤Ï¼¡¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦´Á»ú¤Î°ÕÌ£¤ÈÈ¿ÂÐ¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ëÆÉ¤ßÊý¡Ê¹â¤ò¥Ò¥¯¥·¡Ë
¡¦ÆÉ¤ß°ã¤¤¡¢½ñ¤°ã¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÆÉ¤ßÊý¡ÊÂÀÏº¤ò¥¸¥í¥¦¡¢¥µ¥Ö¥í¥¦¡Ë
¡¦´ØÏ¢À¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÉ¤ßÊý¡ÊÂÀÏº¤ò¥¸¥ç¡¼¥¸¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡Ë
¡¦·ò¤ò¥±¥ó¥µ¥Þ¡¢¥±¥ó¥¤¥Á¥í¥¦
¡¦ÊÌ¿Í¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ëÆÉ¤ßÊý¡ÊÎëÌÚ¤ò¥µ¥È¥¦¡¢º´Æ£¤ò¥¹¥º¥¡Ë
¢£·ë²ÌÅª¤Ë¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¤¬¡Ö¸øÇ§¡×¤µ¤ì¤¿
¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ó¤ÊÆÃ¼ì¤ÊÎã¤À¤±¼¨¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤Û¤«¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»áÌ¾¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤ËË¡Ì³¾Ê¤¬¼¨¤·¤¿»Ø¿Ë¤Ç¤Ï¡¢¿´°¦¡Ê¤³¤³¤¢¡Ë¡¢ºùÎÉ¡Ê¤µ¤é¡Ë¡¢ºÌÌ´¡Ê¤æ¤á¡Ë¡¢Èþ¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤Ê¤É¤ÎÆÉ¤ßÊý¤ÏOK¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼Åµ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç´Ö°ã¤Ã¤¿ÆÉ¤ßÊý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï°ìÈÌ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÏ°Ï¤À¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤Èµ¬Äê¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò´ð½à¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ¤ÎÌò½ê¤â¸·³Ê¤Ê¿³ºº¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Î¸ÍÀÒË¡¤Î²þÀµ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤¬Ë¡Ì³¾Ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤Ç¤·¤¿¡£
ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬À¤¤ÎÃæ¤ËÂ¿¤¤¤Þ¤È¤â¤Ê°Õ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ê¤Þ¤¸°ÕÌ£¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤µ¬Äê¤Ê¤Éºî¤ì¤Ð¡¢Ìò½ê¤ÏÆÉ¤ßÊý¤Î¿³ººµÁÌ³¤À¤±À¸¤¸¤Æ¼ÂºÝ¤Î¿³ºº¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤¿¤È¤¨¤Ç¤¿¤é¤á¤ÊÆÉ¤ßÊý¤Ç¤â¡¢¡ÖÌò½ê¤¬Ç§¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ªËÏÉÕ¤¤À¤±¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¤Îµ¬À©¤É¤³¤í¤«¡¢¸øÇ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÒÌî ¶³¿ÎÍº¡Ê¤Þ¤¤Î¡¦¤¯¤Ë¤ª¡Ë
Ì¿Ì¾¸¦µæ²È
Áá°ðÅÄÂç³ØÍý¹©³ØÉôÂ´¡£°ìµé·úÃÛ»Î¡£Ì¾¤Å¤±¤Î¸¦µæ¤ò40Ç¯°Ê¾åÂ³¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼õ¤±¤¿Ì¿Ì¾ÁêÃÌ¤Ï12Ëü·ï¡¢´ÕÄê¤·¤¿Ì¾Á°¤Î¿ô¤Ï100Ëü°Ê¾å¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾Á°¼Åµ¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¡¢¡Ø»Ò¶¡¤ÎÌ¾Á°¤¬´í¤Ê¤¤¡Ù¡ÊKK¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÊÌ¿Ì¾¸¦µæ²È ËÒÌî ¶³¿ÎÍº¡Ë