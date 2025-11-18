結婚6年の多部未華子、夫の“理解できない行動”を明かす「初めてこれ言いました」

11月18日、フジテレビ系『ノンストップ！』に、多部未華子がVTR出演。結婚6年の夫の“理解できない行動”について明かした。

番組では今回、WOWOWオリジナルドラマ『連続ドラマW シャドウワーク』の完成報告会に登壇した多部、寺島しのぶ、石田ひかりにインタビューを実施。

この中で、ドラマにちなみ、“こんな夫の行動は嫌だ”というエピソードを聞かれた多部は、「じゃあ私いい話をします」といい、「どこかお仕事で出張とか地方とか海外とか行く時にお土産をたくさん買ってきてくださるんですが、本当に3人しか家族いないのに、誰がこんなに食べるの？っていうぐらい沢山お土産を買ってくるところが許せないです」「これ初めて言いました」「いっつも心の中で誰がどう捌くんだろうっていう量買ってくるんで」とコメント。

これを受けて、寺島が、「でも大盤振る舞いな人なんじゃない？」とフォローするも、多部は、「大盤振る舞いっていうか、量をちゃんと計算できないっていう…」と笑顔で話していた。

その後、石田が、「本当に、（家の）電気がどこにいるの？っていうぐらい全部ついてます」と、風呂場もトイレも廊下も階段も全て電気がつけっぱなしだと話すと、多部は、「わかります〜！」と共感していた。