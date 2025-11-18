この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「実は“書籍のPR”だった？」意外と知らない流行語大賞、その言葉が選ばれる本当の理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で、「実はこうやって決めています！その年を表す「言葉」が選ばれる理由について解説します！」と題した動画を公開。毎年恒例となっている「流行語大賞」の裏側と、それが国民的イベントにまで成長した巧妙なPR戦略について解説した。



下矢氏はまず、流行語大賞の正体について「書籍のPRイベント」であると指摘する。これは、自由国民社が発行する『現代用語の基礎知識』という書籍の販売促進を目的として1984年に始まったものであり、「歴史上、最も成功した本のPRイベント」だと位置づけた。



選考プロセスは2段階に分かれている。まず、主催者である自由国民社の事務局が、その年に話題となった言葉の中から30語をノミネートする。その後、やくみつる氏や室井滋氏といった選考委員が、その中からトップ10と年間大賞を選出する仕組みだという。下矢氏によれば、選考委員の「遊び心」で、世間的な認知度が低い言葉が意図的に選ばれるケースも過去にはあったと語る。



このイベントが成功した背景には、巧みなメディア戦略がある。下矢氏は、大賞の発表が「12月1日」というタイミングで行われる点に着目。これは、各テレビ局が「今年1年を振り返る」といった趣旨の年末特番を制作し始める時期と重なるため、ニュースとして非常に取り上げられやすいのだという。さらに、授賞式にはその言葉を象徴する著名人を招待することで、より大きな話題性を生み出す工夫がなされていると分析した。



