¡¡½©¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÂ¾¤ÎÏÈ¤è¤ê2½µÃÙ¤ì¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢ÂçÀôÍÎ¡Ê52¡á¼Ì¿¿¡Ë¼ç±é¡ßÌîÌÚ°¡µª»ÒµÓËÜ¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡á²ÐÍËÌë9»þ¡Ë¡£º£´ü¤Ï¿ûÅÄ¾Úö¡Ê32¡Ë¼ç±é¡ß»°Ã«¹¬´î»áµÓËÜ¤Î¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡á¿åÍËÌë10»þ¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¡È¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡ß¼ÂÀÓ¤¢¤ëµÓËÜ²È¡É¤ÎºîÉÊ¤È¤¢¤Ã¤ÆÁ°É¾È½¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ëÄ°Î¨¤Ç¤Ï»×¤ï¤Ì¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½é²ó¤³¤½8.5¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡á¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï6¡óÂæ¡£¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤ò¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¾å²ó¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ô¤µ¤¹¤¬¤ÎÌîÌÚµÓËÜ¡£¤Ê¤ó¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉÌÌÇò¤¤¡Õ¡ÔÆæ¤¬Â¿¤¯¤Æ¹Í»¡Í×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥é¥¤¥È¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Õ¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥ÈFilmarks¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤â5ÅÀËþÅÀ¤Ç3.9¡Ê11·î17Æü¸½ºß¡Ë¤È¡¢º£´ü¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡ÔÌô¤ò°û¤ó¤ÇÄ¶Ç½ÎÏ¡Ä¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±DOPE¡É¤¸¤ã¤ó¡Õ¤È¤¤¤¦Á°¥¯¡¼¥ë¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖDOPE¡×¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤¹À¼¤ä¡¢¡ÔÂè2ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¡¢¤¢¤ìÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡Õ¤Ê¤ó¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹É¾²Á¤â¤Á¤é¤Û¤é¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÄ¶Ç½ÎÏ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¥ê¥¢¥¿¥¤¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¸þ¤«¤¦ÁØ¤¬¥Æ¥ìÄ«¤Î²ÐÍË9»þ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¥º¥ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡È¤¢¤¨¤Æ¡É¤ÎÀïÎ¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥É¥é¥Þ¼«ÂÎ¤ÏÌÌÇò¤¤¤«¤é¡ÈÄãÌÂ¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡×¤È¸ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Îµµ°æÆÁÌÀ»á¤Ï¡¢¡Ö¹Í»¡¤ä¥É¥¥É¥¤È¤«´¶Æ°¤È¤«¤Î²¡¤·Çä¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡ÉSF¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È¼Ò²ñ¤Î¤Ò¤º¤ß¡É¤ä¡ÈºÆÀ¸¡É¤ò¡¢¤µ¤é¤Ã¤È²¡¤·¤Ä¤±¤¬¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¯¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀâÌÀ¤·¤¹¤®¤º¤Ë¡ÈÍ¾Çò¡É¤ÇÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÌîÌÚµÓËÜ¤é¤·¤µ¤Ï·òºß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Âè2ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Âè6ÏÃÍ½¹ð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡È¥Ò¡¼¥í¡¼vs¥ô¥£¥é¥ó¡É¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Í½ÄêÄ´ÏÂ¤ò¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¥º¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¿´ÃÏ¤è¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬É¾²Á¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥Æ¥ìÄ«·Ï²Ð9ÏÈ¤Îº£Ç¯¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡×¡ÖÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡×¡ÖÍ¶²ý¤ÎÆü¡×¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×¤ÏËÁ¸±Åª¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤¬¡¢ÂçÀôÍÎ¤Î¡È¤«¤ê¤½¤á¤ÎºÊ¡É¤ò±é¤¸¤ëµÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ê39¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬»ëÄ°Æ°µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁØ¤â¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ÂºÝ¡¢ÊüÁ÷ÍâÆü¤Î¿åÍË¤Ë¤Ï¡ÔµÜºê¤¢¤ª¤¤¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òºÜ¤»¤¿¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤¬Ëè½µ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£µÜºê¤µ¤ó¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Àè½µ¤ÎÂè5ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¹¤´¤¤Ä¶Ç½ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡³Î¤«¤Ë´Ö¤â¤Ê¤¯»Í½½Ï©¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÈþËâ½÷¡É¤È¤â°ìÀþ¤ò²è¤¹µÜºê¤Î²ÄÎù¤µ¡£¤½¤Î¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ä¶Ç½ÎÏ¡É¤Ç¡¢»ëÄ°Î¨¤ò¹»ú²óÉü¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¡©
¡¡µÜºê¤¢¤ª¤¤¤Ïµ¤¤Å¤±¤Ð4»ù¤ÎÊì¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û4»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿µÜºê¤¢¤ª¤¤¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¡ÄÆ±µéÀ¸¡¦¾å¸ÍºÌ¤ÎÀ®¸ù¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸ºþ¿·¡ª¡Ä¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÀïÎ¬¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£