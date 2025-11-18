大リーグ・マリナーズは１７日（日本時間１８日）、ＦＡになっていたジョシュ・ネーラー内野手（２８）と５年契約で合意したと発表した。

米スポーツサイト、アスレチックのケン・ローゼンタール記者によると５年９２５０万ドル（約１４２億５０００万円）という。

ネーラーは球団を通じて「再びマリナーズの一員になれることを心からうれしく思っています。初めてチームに加わった瞬間から球団関係者の皆さんが温かく迎えてくださった。選手たちはすぐに私のプレースタイルを評価してくれ、ファンの皆さんの応援も素晴らしかった。シアトルのファンは、メジャーリーグでも屈指の存在だと思う。熱狂的で、常に全力で支えてくれることに感謝しています。この仲間たちと再びプレーできることが楽しみでならないし、この街にチャンピオンの栄冠をもたらしたい」とコメントした。

ジェリー・ディポト編成本部長は「ジョシュと長期契約を結ぶことは我々にとって最優先事項でした。ジョシュはその知性、情熱、タフさ、そして、勝負へのこだわりを日々のプレーで体現してきた。彼はまさに勝者の選手だ」とコメント。ジャスティン・ホランダーＧＭは「彼が今後５シーズン、私たちとともにいてくれることを大変うれしく思います」と話した。

ネーラーは今季、７月２４日のトレード期限前にダイヤモンドバックスからマリナーズに移籍。２球団での今季成績は、打率・２９５、２０本塁打、９２打点、３０盗塁だった。

強打の一塁手が大型契約を結んだことで、村上や岡本を含む内野手スラッガーのＦＡ市場に大きな影響を与えることになりそうだ。