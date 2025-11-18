【木俣 正剛】小野田紀美議員が「週刊新潮」に抗議…政治家の「マスコミ批判」に「マスゴミ」側が思うこと

小野田議員に感じる「教育機能」の喪失

驚異的な支持率の高市内閣でも、人気急上昇しているのが小野田紀美議員です。たしかに、背は高く、ハーフでミス・インターナショナルの日本代表ファイナリストだったこともあるルックス。弁舌も、「雄々しくもさわやか」と形容されて、自民党らしくない雰囲気なのに、タカ派発言とくれば、保守派に人気がでるのもわかります。

しかし、この人のエピソードを聞くたびに、自民党は若手議員の「教育機能」がなくなったと感じてしまうのは、私が高齢になってしまったせいなのでしょうか。

話題となった「週刊新潮」批判

例えば、週刊新潮が彼女の人柄を取材したときのXのポストが、立憲民主党の参院議員杉尾秀哉氏と論戦になりました。杉尾氏はTBSの元看板キャスター。

SNSの世界では、マスコミ出身者が投稿批判をすると、完全な悪役扱いになることは目に見えていて、わざわざ、苦戦する土俵に首を突っ込まなくてもいいのに……と思いつつ、突っ込んでしまうのが杉尾議員のいいところ。若いころを知る私としては応援したくなってしまいます。

問題となった、彼女のポストとは、週刊新潮の取材により地元や同級生から「多数のSOSが届いています」「私の地元の方や、同級生の方々から『週刊新潮の取材が来た。どこで個人情報が漏れているのか分からないが怖い、気持ち悪い』と多数のSOSが届いています。取材に応じないと、なぜ取材を断るのか理由を述べるよう言われ、追い詰められるように感じる方もいたそうです。このような迷惑行為に抗議します」などという内容だったそうですが、杉尾氏は10月28日、自身のXで小野田氏の主張とともに、週刊新潮の記事を引用。「どんな取材行為だったかは分からない。ただ、常識を逸脱したようなものでなければ、メディアの取材を『迷惑行為』と決めつけるのは言い過ぎではないか。特に権力の側にいるものはチェックされるのが当たり前なのだ。私はこの投稿に強い違和感を覚える」と投稿してネット民からは「マスゴミ(ますごみ)側の自己弁明」とくそみそに叩かれていました。

杉尾氏の主張が正しいと思うワケ

私も「マスゴミのなかのマスゴミ」週刊文春の出身ですから、さらに火中に栗をひろうことになりますが、この論争は完全に杉尾氏に軍配をあげます。

まず小野田氏は内閣特命担当大臣として、クールジャパン戦略・知的財産戦略・人工知能戦略など６つの重大なテーマを担当しているだけでなく、「外国人との秩序ある共生社会推進」担当大臣でもあります。この立場にある以上、真摯に人々やマスコミの意見を聞かなければいけない立場であることを忘れてはいけません。

元来、議員は、自ら手を挙げて、投票する人々の税金の使い道を決める立場です。それは地方の村議会から大臣まで変わらない基本的な立場であり、だからこそ公人とみなされます。公人が公職に関することを取材されれば、国民の知る権利に答えるために取材に応じるのは当然の義務であり、それは取材される場所が公道であっても、自宅であっても変わりません。

ましてや、今回の彼女の大きな任務が、高市内閣が重要課題とする「外国人との秩序ある共生社会推進担当」であれば、彼女の人生観をきちんと取材し、正確な報道を期するのは報道陣の使命ともいえるのです。

高市総理にはタカ派のイメージがつきまとい、言葉としては「共生」というきれいな言葉を使っていますが、本当は排外主義で、外国人を扱うのではないか……、国民からはそういう疑惑と、逆にそれを期待する人々の目がある以上、責任者である小野田議員の基本的思想とその根拠は国民にとって大事な判断材料となる情報なのです。ましてや、彼女は日米のハーフ。記録によれば、米国で生まれ、両親とともに帰国。しかし米国人の父は蒸発してしまい、母一人に育てられ、苦労したそうです。以前に国会で外国に逃亡した人間は、養育費を支払う義務がないことを問題として取り上げていたくらいですから、彼女の父親がなぜ蒸発したのか、彼女はそのことをどう感じていたのか。そして、それによって米国人だけでなく、外国人にどんな感情を抱いたのか、は、彼女の考える「外国人との共生」が、どんな形になるのかを判断する上で重要なテーマであり、これに踏み込んで取材することは、ルール違反でもプライバシー侵害でもなく、十二分に公益性をもつものなのです。

自覚と度胸を持つべき

担当しているテーマの重大性を考えるなら、彼女のポストは、大臣としての重大な責務への自覚のなさを感じさせると同時に、国民の知る権利に対して、きちんと向き合う度胸もなく国会議員になっているという疑いを抱いてしまいます。

マスコミ経験の長い私からアドバイスするなら、以下のように発言すべきでした。

「私のところに週刊新潮の取材がきています。私が外国人との共生社会推進を担当する大臣だからだと思われます。そして、その資格があるかを判断する材料を取材する以上、私と交際のあった人々に、私が、外国人との共生を公正に考えられる人間かどうか取材してまわると思います。有権者である私の友人、そして人生に関わった皆様。正直に、怖がらずに取材に答えてください。私は公正に共生社会を推進していく覚悟があります」と。

これなら、実は同じことを言っていても、誰も文句はいえません。

