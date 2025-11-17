安永が一時Ｓ高、国内・北米向けエンジン部品需要が想定上回り今期業績・配当予想を増額修正

安永<7271.T>が一時ストップ高となる前営業日比１５０円高の１０１３円に買われ、年初来高値を更新した。同社は前週末１４日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計(４～９月)の連結決算を発表。これにあわせ２６年３月期の業績・配当予想を増額修正しており、材料視された。今期の売上高予想は従来の見通しから６億円増額して３３３億円（前期比５．８％増）、最終利益予想は３億円増額して１０億円（同３４．７％増）に引き上げた。最終利益は減益予想から一転して増益を計画する。また、期末配当予想を２円増額して７円とした。年間配当予想は１４円（前期比１円増配）となる。国内や北米市場向けでエンジン部品事業での需要が想定を上回る見込みとなった。一部顧客の投資計画の見直しにより、低稼働となっていた生産設備の投資回収のメドがついたことも採算性を向上させる。９月中間期は売上高が１６３億２４００万円（前年同期比１１．１％増）、最終利益が５億９８００万円（同１０倍）だった。



出所：MINKABU PRESS