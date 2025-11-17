夫の無理解に「すっっっごい共感」！妻の話を聞かないのに、同僚の意見をすぐ聞く夫への“モヤモヤ”【作者に聞く】
はんなりギロリの頼子さん』などの作品で知られる漫画家・あさのゆきこさん(@YUKIKOASANO)が、Xに「私が100回言っても聞かないのに他人が言うと一発」というコメントと共に投稿した創作漫画『聞いてないの正体』が話題だ。本作は、夫が妻に歩み寄ろうとしているように見せかけて、実は全く話を聞いていなかった事実を浮き彫りにする内容を描いている。
Xへの投稿時には「すっっっごい共感しました」「無茶苦茶わかります」と、多くの共感の声が寄せられた。この作品は、あさのさんがコミックゼノンで連載していた『お母さんの正体 ハルカママの言えない本音』の第2話にあたる。母であり妻でもあるハルカママの秘めた本音と、それを受け止めきれない夫とのすれ違いを描写したものだ。
作品誕生のきっかけは、編集者との相談だったとあさのさんは語る。「当時もかなりのウエイトを占めていた『母になって感じる夫へのモヤモヤ』というテーマでやろう」と決まった。洗濯物が裏返しのまま出されることに対し、「何度も言っているのに！」と妻は夫が話を聞かないことに苛立つ。しかし夫側は職場で「ちゃんと聞いてるのに…！」と、妻がなぜピリピリしているのか理解できず不満を持つ。このようなリアルな夫婦の会話や、家事育児をこなす母親の苦労が描かれ、多くの共感を呼んでいる。
■「育児中の鉄板ネタ」と、夫の視点
このモヤモヤするテーマは、あさのさんの実体験が基になっており、「育児中の夫婦が直面する鉄板の問題」を題材に選んでいるという。本編には夫側の視点や想いも描かれるため、母親だけでなく、家庭を持つ多くの人々が共感できる内容だ。家族の大切さやコミュニケーションの重要性を改めて認識させられる作品となっている。あさのさんは最後に、「夫婦と育児は永遠のテーマです」と語った。
