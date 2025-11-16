エリザベス女王杯はレガレイラが優勝

16日に行われた中央競馬のG1・エリザベス女王杯（京都芝2200メートル）は、1番人気のレガレイラ（牝4、木村）が制した。騎乗した戸崎圭太騎手は勝利ジョッキーインタビューを、ファンお馴染みの名言で締めくくり、ネットでも話題となった。

レガレイラが、昨年の有馬記念で強力牡馬を撃破した実力を見せつけた。

武豊騎乗のエリカエクスプレス（牝3、杉山晴）がペースを作る展開をじっくり追走。直線は外から鋭く伸び、1番人気に応えてG1通算3勝目を挙げた。

鞍上の戸崎はレース後のインタビューで「勝つことができて、とても嬉しい。みなさまの期待に応えられて良かった」とし、最後は「ベリーベリーホース！」と締めくくった。

「ベリーベリーホース」は競馬ファンお馴染みの名言だ。今年4月の海外G1ドバイシーマクラシックをダノンデサイル（牡4、安田）で制した際、馬上インタビューで英語の質問に対して戸崎は「ベリーベリーホース！」と発言。大きな話題となったワードがこの日も飛び出した。

X上の競馬ファンからは「ベリーベリーホース炸裂」「ベリーベリーホースに味をしめてて無限に笑った」「もう競馬界の流行語大賞でしょベリーベリーホース」「リアタイでベリーベリーホースが聞けて満足」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）