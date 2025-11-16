「美人に生まれたら悪口も税金」“クレオパトラ級美女”岡田サリオ　嫉妬・整形疑惑・陰口を乗り越えた極意

恋愛リアリティ番組『ラブキャッチャージャパン2』に出演し、その完璧なルックスとミステリアスな雰囲気から、“謎多き美女”として注目されている1人の女性がいる。岡田サリオ。番組ではバレエ講師と紹介されているが、彼女の本当の姿を知る者は少ない。そんな彼女にインタビューを行い、デビューのきっかけからこれまでの葛藤、そして「美」と向き合うリアルな心境を聞いた。

【画像】幼少期から打ち込んでいたバレエ…脅威の開脚！

そば屋でスカウト

――芸能界デビューしたきっかけは？

岡田サリオ（以下、同） 1人でおそば屋さんでランチをしていたら、突然、「芸能界に興味ない？」って、お店にいた男性から声をかけられたんです。

当時20歳だったんですが、私は幼少期からバレエをしていて、芸能界に入るなんて考えてたことは一度もなかったんです。

その時、声をかけてくださった方から、『もし、芸能界に入るなら何がしたい？』と聞かれて、その時はグラビアアイドルさんがかわいくて、グラビアこそ芸能界のトップだ！ と思っていたので、『グラビアをやりたいです！』と答えたら、『え、女優じゃなくて？ グラドルになりたいの？』って驚かれました（笑）。

――なんと、おそば屋さんでのスカウトだったんですね！2012年には、元イエローキャブの代表だった野田社長の猛プッシュで、「野田社長の秘蔵っ子」としてグラビアアイドルデビュー。

はい。それまでバレエしかやってこなかったので、周りはみんな「なんでグラドルやってるの？ バレリーナになるんじゃなかったの？」と、驚いていました。あのまま芸能界に入らずにずっとバレエを続けていたらどうなっていたのかな、とたまに思います。

――イエローキャブといえば当時、MEGUMIさんや小池栄子さんなど、バストの大きなグラビアアイドルの事務所というイメージでしたが、サリオさんは全く違う方向性で売り出されたそうですね。

はい。胸にはあまり自信がなかったので、ムチムチで肉感的な体とお尻が売りでした。

私、スペインとフィリピンの血が入っているので、もともとお尻が大きくて。『胸じゃなくて、お尻を見て！』って思っていましたね。

いまだにテレビに出ると、ファンの方から『サリオちゃんのお尻が見たいから番組が楽しみです！』ってインスタにDMが来るんですよ。いや、テレビでお尻は出してないよ！って（笑）。ちなみにこのメッセージをくれたのは女の子です！

――グラビアアイドルとしてデビュー後は、タレントとして『王様のブランチ』などバラエティー番組にも出演されていましたね。

はい。実は、グラビアアイドルとしてはDVDを一枚出しただけで、いわゆる撮影会とかも出たことがないんです。バラエティー番組は楽しかったけど…。あれは、もう戦場でしたね。

たとえば「現役大学生」とか「ギャル雑誌の元読者モデル」だとか、他のタレントさんはみんな、自分だけのキャッチフレーズがあるじゃないですか。

だけど、私はスカウトされて芸能界に入ったから目を引くような肩書きがなくて。何を武器にしていいのか分からなくなって、悩んでいたこともありました。

陰口をたたかれるのも美人に生まれた宿命

――サリオさんにも、悩みがあったのですね。テレビのお仕事のほかにも、活動されていて辛かったことはありましたか。

私、もともとくっきり二重で鼻も高いんですが、周りから『あの子整形してるんだよ』ってウソの噂を流されるのが辛かったですね。私、メンタル強いからそこまでのダメージはないんですけど、影でコソコソ言わないで直接言いに来てよ！ って思います。

――出演されていた恋愛リアリティ番組『ラブキャッチャージャパン2』では、サリオさんがVTRに映った瞬間、山本舞香さんから『絶世の美女が来た！クレオパトラだ！』と言われ、スタジオがざわつきましたね。美人すぎることで、これまで困ったことなどはありましたか。

やっぱり、さっきもお話ししましたけど周りから嫉妬されて悪口を言われたり、整形しているって疑われることですね。前は、一生懸命にそれと戦っていたんですが、今は「これも美人に生まれた宿命」と思って、受け入れるようにしています。

人って、お仕事で成功してお金を稼いでいたら、たくさん税金を払わないといけないじゃないですか。美人もお金持ちと同じで、「美女に生まれたなら、悪口を言われることもある。これも税金だと思っておさめよう」って。

綺麗だねって褒められて、「そんなことないです」と謙遜しているよりも、「そうなんです、私かわいいんです！」って認めちゃった今の方が、陰口を言われなくなりましたね。

――そんな岡田サリオさんが出演し、話題となった恋愛リアリティ番組『ラブキャッチャージャパン2』はの最終回では、衝撃的な展開を迎えたことで大反響があったそうですね。

今までは、女性から「あの子、サリオの悪口言ってたよ？」とか言われて嫌われることが多かったんです。だけど、番組に出たことで女の子のファンがたくさん増えたのは本当にうれしいです。

わたしの姿勢や仕草を褒めてくれたり、ロールモデルにします！と言ってもらえたり。インスタグラムのサブスク会員も、今はほとんどが女の子ですね。これからは、ファンの女の子に会えるようなイベントだったりプロデュースなども考えています。

「親も美男美女。この顔は親に感謝」

――番組でも、サリオさんの抜群のスタイルがたびたび話題となっていました。今、ダイエットなどはしていますか。

小麦粉や牛乳はなるべく摂らないようにしているくらいで、今はとくにダイエットはしていないですが、マックスで体重を15キロ落としたこともあります。

太った？とか、痩せすぎだよ、とか、周りに色んなことを言われて傷ついた時もありましたが、今は何を言われても、『私の体は、私が一番大切にしてあげる』と、思って生きています。

――サリオさんはご自身のインスタグラムでも、「自分を安売りすることの何がいけないかと言うと たいして欲しがってもない人に買われてしまう恐れがあるから」など、女性に向けたメッセージを送っていらっしゃいますね。どのような思いで発信されているのでしょうか。

自分の意見をはっきり持たなかったり、言えない人も多いのかなと感じていますが、人に流されてしまわないように、自分の価値は自分で高く見積もって、それに見合う教養や知性を身につけていけばいいな、と思います。

今回、番組の参加が決まった時も、わたしは目標達成のために男性にボディタッチをしまくる、みたいな事はしないと心に決めていました。いつ、どんな状況でも気高く、稀有な女性でいたいですね。

――いつもポジティブなサリオさんですが、落ち込むときってあるんですか。

全然ありますよ！！大きい企業のCMのオーディションに行くと、めちゃめちゃ綺麗な子ばかりで、そんな時は少し落ち込んだりもしました。だけど今は、かわいい子を見て「いいなー」と羨むだけじゃなくて、「でも、わたしもかわいい！」って自分に言い聞かせます。うちは父親もイケメンで母親も美女なので、この顔は親に感謝ですね（笑）。

――今後、挑戦してみたいお仕事はありますか。

ありがたいことに女性のファンが増えたので、これからはコスメやアパレルのプロデュースをしていきたいですね。あとは、バレエをやってきた経験から、女の子の魅力を最大限に引き出せるようにトータルプロデュースしてあげたいです。

最近は、どんなに綺麗にしていても、歩き方や姿勢が悪い子も多いじゃないですか。電車でも足を広げている子を見ると、内転筋もっと使って！と言いたくなっちゃうんです。ブランド品を身につけたり整形するよりも、立ち振る舞いを綺麗にすることが大切だと思います。

取材・文／佐藤ちひろ