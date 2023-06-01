米国が予告していたイランへの大規模攻撃が、寸前になって一時停止された。世界が固唾（かたず）をのんで見守る中、最悪の事態がひとまず回避されたことを歓迎したい。トランプ米大統領は７日、ホルムズ海峡の開放を条件に、イランへの攻撃を２週間停止することに同意すると表明した。イランのアラグチ外相も、自国への攻撃が停止すれば、イランも「自衛作戦」を停止すると明らかにした。米国とイランの合意が発表されると、