¡Ö¤³¤ó¤Ê¶á¤¯¤ËÃç´Ö¤¬¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¥Ñ¡¼¥ÈÃç´Ö¤Ï¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¡ª¡¿¥Ï¥ë¥³¤ÎÎø¡Ê20¡Ë
Îø¤òÃÎ¤é¤Ì¤Þ¤Þ¥¢¥é¥Õ¥£¥ÕÆÈ¿È¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿20ºÐ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¿´Ã¥¤ï¤ì¤ë¡ª¡¿¥Ï¥ë¥³¤ÎÎø¡Ê1¡Ë
Îø°¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤äÈþÍÆ¤Ë¤â´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤55ºÐ¤ÎÆÈ¿È½÷À¡¦¥Ï¥ë¥³¡£Êì»Ò²ÈÄí¤Ç¡¢Êì¿Æ¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤éÎø¤âÍ§¾ð¤âÃÎ¤é¤Ì¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸ÉÆÈ¤ÊÆü¡¹¤òÃ¸¡¹¤ÈÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Å¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿20ºÐ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦°¦²ì¸÷¡Ê¤¢¤¤¤¬¤Ò¤«¤ë¡Ë¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÎø¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¤Î¸òÎ®¤ä¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¸³¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤ÎÎø¿´¤¬¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ë¥³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¸÷¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Èà½÷¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ïµ×ÊÝ¥Þ¥·¥óÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥Ï¥ë¥³¤ÎÎø¡¡55ºÐ¤Î»ä¤¬35ºÐÇ¯²¼¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
