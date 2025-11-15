＜義姉、お下がりよこせ！＞ベビーグッズを「全部ちょうだい」図々しいおねだりに困惑【第1話まんが】
私はミク。夫のユウゴ、息子のタクヤ（7歳）と3人で暮らしています。息子の呼び名は幼い頃から「たっくん」。今年の春からは小学生になり、クラスのお友だちとも仲良くやっているようです。嬉しそうに学校生活を楽しんでいる息子の姿を、私たち夫婦は微笑ましく見守ってきました。そして、そんな息子のことを義両親もとても可愛がってくれています。義実家には月に1〜2回ほど訪れていて、たまに義姉のハナミさんと顔を合わせることもあるのですが……？
週末になり、私たちは家族そろって義実家を訪ねました。義両親はとてもいい人たちで、初孫である息子を可愛がってくれています。その日はちょうど義姉のハナミさんが来ていました。けれど実は私、ハナミさんのことはちょっと苦手なんです……。
ハナミさんは姉という立場からか、弟である夫や私たち夫婦に対していつも上から目線なのです。強引に物事を決めようとするし、無神経な言葉をかけてくることもあります。見かねた義母が注意してくれたものの、気にする様子もありません。
妊娠したハナミさんから「お下がりを全部よこせ」と言われて困惑してしまった私。しかし義母がたしなめてくれて、その後はしばらく会う機会がありませんでした。そして半年ほど経って、ハナミさんから無事出産したという報告のメッセージがありました。
画像では生まれたばかりの赤ちゃんを抱いて、幸せそうな笑顔を浮かべているハナミさん。その姿を見ると、こちらまで幸せな気持ちになりました。ハナミさんもきっと母親としての自覚が芽生えたことでしょう。これを機に、ハナミさんの性格も少し穏やかになるといいな……と、そんなふうに思っていました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
週末になり、私たちは家族そろって義実家を訪ねました。義両親はとてもいい人たちで、初孫である息子を可愛がってくれています。その日はちょうど義姉のハナミさんが来ていました。けれど実は私、ハナミさんのことはちょっと苦手なんです……。
ハナミさんは姉という立場からか、弟である夫や私たち夫婦に対していつも上から目線なのです。強引に物事を決めようとするし、無神経な言葉をかけてくることもあります。見かねた義母が注意してくれたものの、気にする様子もありません。
妊娠したハナミさんから「お下がりを全部よこせ」と言われて困惑してしまった私。しかし義母がたしなめてくれて、その後はしばらく会う機会がありませんでした。そして半年ほど経って、ハナミさんから無事出産したという報告のメッセージがありました。
画像では生まれたばかりの赤ちゃんを抱いて、幸せそうな笑顔を浮かべているハナミさん。その姿を見ると、こちらまで幸せな気持ちになりました。ハナミさんもきっと母親としての自覚が芽生えたことでしょう。これを機に、ハナミさんの性格も少し穏やかになるといいな……と、そんなふうに思っていました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子