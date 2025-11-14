不二家洋菓子店の2026年福袋はミルキー発売75周年を記念した特別仕様!『まねきペコちゃん』やバウムクーヘン引換券付きのカレンダーがセットに
不二家洋菓子店は11月14日から12月1日までの間、ネット予約受付サイト「FUJIYA-Sweets.com」で、ミルキー発売75周年を記念した福袋「福来る!ペコちゃんミルキーBOX2026」(税込5,500円)の予約を受け付けている。数量限定のため、予定数量に達した時点で受け付けを終了する。
配送期間は2026年1月9日から1月12日までの4日間限定で、別途送料一律1,100円(税込)がかかる。配送のみで販売するため、店舗受取はできない。
なお、2026年1月1日から、数量限定で店頭でも販売開始する。〈「福来る!ペコちゃんミルキーBOX2026」セット内容〉
･ミニ首振りペコちゃん人形(ミルキー75周年デザイン)1体
サイズ:高さ約85mm
ミニ首振りペコちゃん人形(ミルキー75周年デザイン)
･まねきペコちゃん1体(赤または白いずれかひとつ)
サイズ:約高さ80×幅60mm
まねきペコちゃん
･ペコちゃんキルティングバッグ(ミルキーフラワー)1個
サイズ:約縦340×横290×マチ80mm
･ペコちゃんキルティングポーチ(ミルキーフラワー)1個
サイズ:約縦185×横205×マチ35mm
ペコちゃんキルティングバッグ・ポーチ(ミルキーフラワー)
･7粒ミルキー 1箱
7粒ミルキー
･ペコちゃん2026年スケジュール手帳&ブック型ふせん1冊
ペコちゃん2026年スケジュール手帳&ブック型ふせん
･わくわく!ペコちゃんおみくじ1枚
2人に1人、バウムクーヘン1個引換券が当たる。
わくわく!ペコちゃんおみくじ1枚
･2026年カレンダー“暮らしの歳時記”(バウムクーヘン引換券付き)1冊
カレンダーのバウムクーヘン(各種)1個引換券は、毎月の各ページに付属。使用期間は、各月内の1日〜月末まで。
2026年カレンダー“暮らしの歳時記”(バウムクーヘン引換券付き)
【予約期間】
2025年11月14日11:00〜12月1日23:59
【配送日】
2026年1月9日〜1月12日 4日間限定
【店頭発売日】
2026年1月1日
※店舗開店日時に準ずる
■ネット予約受付サイト「FUJIYA-Sweets.com」