不二家洋菓子店の2026年福袋はミルキー発売75周年を記念した特別仕様!『まねきペコちゃん』やバウムクーヘン引換券付きのカレンダーがセットに

不二家洋菓子店は11月14日から12月1日までの間、ネット予約受付サイト「FUJIYA-Sweets.com」で、ミルキー発売75周年を記念した福袋「福来る!ペコちゃんミルキーBOX2026」(税込5,500円)の予約を受け付けている。数量限定のため、予定数量に達した時点で受け付けを終了する。

配送期間は2026年1月9日から1月12日までの4日間限定で、別途送料一律1,100円(税込)がかかる。配送のみで販売するため、店舗受取はできない。

なお、2026年1月1日から、数量限定で店頭でも販売開始する。

〈「福来る!ペコちゃんミルキーBOX2026」セット内容〉

･ミニ首振りペコちゃん人形(ミルキー75周年デザイン)1体

サイズ:高さ約85mm

ミニ首振りペコちゃん人形(ミルキー75周年デザイン)

･まねきペコちゃん1体(赤または白いずれかひとつ)

サイズ:約高さ80×幅60mm

まねきペコちゃん

･ペコちゃんキルティングバッグ(ミルキーフラワー)1個

サイズ:約縦340×横290×マチ80mm

･ペコちゃんキルティングポーチ(ミルキーフラワー)1個

サイズ:約縦185×横205×マチ35mm

ペコちゃんキルティングバッグ・ポーチ(ミルキーフラワー)

･7粒ミルキー 1箱

7粒ミルキー

･ペコちゃん2026年スケジュール手帳&ブック型ふせん1冊

ペコちゃん2026年スケジュール手帳&ブック型ふせん

･わくわく!ペコちゃんおみくじ1枚

2人に1人、バウムクーヘン1個引換券が当たる。

わくわく!ペコちゃんおみくじ1枚

･2026年カレンダー“暮らしの歳時記”(バウムクーヘン引換券付き)1冊

カレンダーのバウムクーヘン(各種)1個引換券は、毎月の各ページに付属。使用期間は、各月内の1日〜月末まで。

2026年カレンダー“暮らしの歳時記”(バウムクーヘン引換券付き)

【予約期間】

2025年11月14日11:00〜12月1日23:59

【配送日】

2026年1月9日〜1月12日 4日間限定

【店頭発売日】

2026年1月1日

※店舗開店日時に準ずる

■ネット予約受付サイト「FUJIYA-Sweets.com」