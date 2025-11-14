戸次重幸“おなか壊した女子アナ”置いて1つしかないトイレにダッシュ、なぜ…
北海道テレビの森唯菜アナ（27歳）が、11月12日に放送されたバラエティ番組「おにぎりあたためますか」（北海道テレビ）に出演。俳優・戸次重幸（52歳）の“ほっこり”エピソードを語った。
森アナはこの日、「以前、『おにぎり』ロケで私がスッゴいおなか壊しちゃったときがあって」と切り出し、「そのときに、高速道路で戸次さんと、大泉（洋）さんもいらっしゃって。『（トイレまで）もう少しだよ！』ってすごい声掛けてくださったんですね」と話す。
そして「『あっ！（トイレが）見えた見えた！』ってなって、車が止まった瞬間に、なぜか戸次さんが思い切り（車から）出て行って。トイレに走って行ったんですよ、トイレ1個しかないのに」と、森アナの切迫した状況をわかっていたはずの戸次が、何も言わずに突然トイレへとダッシュしたと語り、室岡里美アナは「ええ！？」とビックリ。
しかし、それは「（戸次が）『空いてたよ！おいで！森ちゃん！空いてたよ！』って言ってくれて」と、トイレが空いているかを確認するためにダッシュしていた、とのこと。これに室岡アナは「優しい…」と感動の面持ちだったが、戸次は「でも途中まで『こんなにトイレに行きたい人いるのに先に入ったんだ！』って思ったでしょ！」とツッコんだ。
森アナは当初「私たちも思った（笑）。みんな『あれ？』ってなった」、お笑いコンビ・オクラホマの藤尾仁志も「僕が知ってる戸次さんはそうでした」と話したが、真相がわかると、室岡アナは大きく頷きながら「途中まで疑ったの…申し訳なかったです…ほんとに。疑いました。ごめんなさい。（戸次のことを）何も知らない可能性ある、私たち」と謝罪した。
