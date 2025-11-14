µ¨Àá¤Î·Ã¤ß¤È¹âµé¿©ºà¤Î¶Â±ã¡ª ³°±ñÁ°¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¿·À¸¡Ö¤¤¤ó¤Ü¤¹¤³¡×¤ÇÌ£¤ï¤¦»êÊ¡¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡ÊÅìµþ¡¦³°±ñÁ°¡Ë
¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Ë¿·¤·¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤«¤é¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤Ï³°±ñÁ°¤Ë°ÜÅ¾¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¤¤¤ó¤Ü¤¹¤³¡×¡£½©¤òÌ£¤ï¤¦¡Ö¾¾Âû¥³¡¼¥¹¡×¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÈþ¿©ÂÎ¸³¤ò¡£
ËèÆü¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÁá¡¹¡¢¹â¤¤É¾²Á¤Î¸ý¥³¥ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÖÊÝÂ¸¡×¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¿©¤¤¤·¤óË·¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¤â¤ªÅ¹¤ËË¬Ìä¤·¤¿¿©¤Ù¥í¥°¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¡ª
¤¤¤ó¤Ü¤¹¤³¡ÊÅìµþ¡¦³°±ñÁ°¡Ë
2025Ç¯8·î¡¢³°±ñÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ç¤¤¿¥Ó¥ë¤ÎºÇ¾å³¬¡¦10³¬¤Ë¡¢¡Ö¿©¤Ù¥í¥° ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó TOKYO É´Ì¾Å¹¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¤¤ó¤Ü¤¹¤³¡×¤¬°ÜÅ¾¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤ÎÅÏÉôÉÒµ£»á¤ÏÎÁÍýÀìÌç³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢¡Ö¿©¤Ù¥í¥° ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó TOKYO É´Ì¾Å¹¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹íÄ®¤Î¿Íµ¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ö¥¨¥ê¥ª¡¦¥í¥«¥ó¥À¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¼¥Ê¡×¤ä¡¢È¾Â¢Ìç¤Ë¤¢¤ë»ÐËåÅ¹¡Ö¥¨¥ê¥ª¡¦¥¢¥ó¥Æ¥£¥«¡¦¥Õ¥©¥ë¥Í¥ê¥¢¡×¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Îµ»¤ÈÅ¯³Ø¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¡¢è¬²ÙÃ«¤Ë¡Ö¥¤¥ó ¥Ü¥¹¥³¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ò¼´¤Ë¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î½Ü¿©ºà¤ò¼«ºß¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆÈÁÏÅª¤Ê¥³¡¼¥¹¤¬½Ö¤¯´Ö¤ËÉ¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÌÀ¼£¿ÀµÜÁ°¤Ë°ÜÅ¾¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¤ß¤Î¤ªÅ¹¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó³°±ñÁ°¤Ë°ÜÅ¾¤·¡¢¥â¥À¥ó¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤µ¤é¤Ë¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÀß¤¨¤Ë¡£µÒÀÊ¤Ï10ÀÊ¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ç¤Ï¡¢ÅÏÉô»á¤¬°ì»®°ì»®»Å¾å¤²¤ë¥é¥¤¥Ö´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Æ±Å¹¤Ï´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¾¾Âû¥³¡¼¥¹¡×55,000¡Á66,000±ß¤òÄó¶¡¡£²Á³Ê¤Ï¤½¤ÎÆü¤Î»ÅÆþ¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£½©¤Î·Ã¤ß¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»È¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾¾Âû¤Î¹á¤ê¤È¤¦¤Þ¤ß¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿¡Ö¾¾Âû¥³¥ó¥½¥á¡×¤ä¡¢°á¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¾¾Âû¥Õ¥é¥¤¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢·ê»Ò¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ëºÇ¹âµéÃç²·¡ÖUEKEN¡×¤Î¾å¼Á¤Ê·ê»Ò¤È¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¾¾Âû¤ÈSP·ê»Ò¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡×¤Ê¤É¡¢Á¡ºÙ¤ÇìÔÂô¤Ê°ïÉÊ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¤Î¹á¤Ð¤·¤¯Ãº²Ð¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö½ã·ìÃ¢ÇÏµí¡ÊÀðÌðÀºÆùÅ¹¡Ë¤ÎÃº²Ð¾Æ¤¡×¤ä¡¢¥Ö¥Ã¥é¡¼¥¿¥Á¡¼¥º¤Î¾å¤Ë¥¥ã¥Ó¥¢¡Ê¥«¥ë¡¼¥¬¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ë¤ò»³À¹¤ê¤Ë¤·¤¿Á°ºÚ¡¢½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½À¤é¤«¤¤À¸¥Ï¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Èþ¤·¤¤¡ÖÀ¸½Õ´¬¤¡×¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥³¡¼¥¹¹½À®¡£ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤¬»ý¤ÄË¤«¤µ¤ò¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥¹¤ÎÄù¤á¤Ï¡¢5¼ïÎà¤Û¤É¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¡£¡Ö¤¤¤¯¤é¤´ÈÓ¡×¤ä¡Ö½ã·ìÃ¢ÇÏµí¤Î¥ß¡¼¥È¥Ñ¥¹¥¿¡×¡ÖÃ¢ÇÏµí¥«¥ì¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¹¥¤¤ÊÎÁÍý¤ò¹¥¤¤ÊÎÌ¤À¤±³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â°ì»®¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ºÇ¸å¤Î°ì¸ý¤Þ¤ÇÍ¾±¤¤¬Â³¤¯¤Î¤â¤³¤ÎÅ¹¤Î¿¿¹üÄº¤Ç¤¹¡£
¥ï¥¤¥ó¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´õ¾¯¤Ê¥ï¥¤¥ó¤ä¹ñ»º¥ï¥¤¥ó¤ÎÂ¾ÆüËÜ¼ò¤Ê¤É¤â¼è¤êÂ·¤¨¡¢ÎÁÍý¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥È¤äµÇ°Æü¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÈË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿©¤Ù¥í¥°¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ø°ÜÅ¾¤·¤Æ¤«¤é½é¤Î¤¤¤ó¤Ü¤¹¤³¡£
¥Ó¥ë¤Î£±£°³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÆâÁõ¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¾¾Âû¤¬½Ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Î£¸³ä¤¬¾¾Âû¤Å¤¯¤·¡ª
¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¥Ô¥¶¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¡©¡ª¤È»×¤¦¤â¤Î¤Þ¤Ç¾¾Âû¤º¤Ã¤·¤ê¤Ç¡¢¥·¥§¥Õ¤ÎºÙ¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ëÀâÌÀ¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ÏÄù¤á¤¬£µ¼ïÎà¤Û¤É¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁ´ÉôÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¿©¤Ù¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤á¤Ç¤âÁ´¤ÆÄº¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ê¤×¤«¤í¤¦¤µ¤ó¡Ë
¡Ø¿´¤«¤é´¶Æ°¤·¤¿¿ÍÀ¸¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£
»à¤ÌÁ°¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤¹¡¢¤½¤ó¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÆÃÂç¥¥ã¥Ó¥¢¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¾¾Âû¥³¡¼¥¹¤Ï¤É¤ì¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¿Ì¤¨¤ë¤¯¤é¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¡£
¾¾Âû¤ÏÅÚÉÓ¾ø¤·¤¬1ÈÖ¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿³µÇ°¤òÊ¤¤¹¤Û¤É¤Î¾¾ÂûÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¾¾Âû¤Î¥¹¡¼¥×¤È¥Ô¥¶¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¡¢
¥·¥á¤â¤·¤Ã¤«¤ê3¼ïÎà¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤·¤Æ¤ª²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥±¡¼¥¤âËÜÅö¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È»ý¤Áµ¢¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡¢¡¢¡Ù¡Ê¥ª¥Ã¥³¥È¥Ì¥·¤µ¤Þ¤µ¤ó¡Ë
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¤¤¤ó¤Ü¤¹¤³
½»½ê : ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³2-26-34 ¥»¥¤¥¶¥ó¥Ó¥ë¶ 10F
TEL : ÉÔÌÀ¤Î°Ù¾ðÊó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
