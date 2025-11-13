この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が語る「血流改善なき美容はすべて水の泡」説が話題に

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「つやつやお肌を手に入れる方法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自身のアカウントを通じて美肌の本質について語った。動画冒頭で「お肌をツヤツヤにしたい。そういう風に悩んでいる方は、ぜひ最後まで見てください」と語りかけ、視聴者の関心を引き寄せた。



片岡氏は「私たちが元気にお肌もツヤツヤになるためには、血がしっかりと巡っているかどうかが必要」と強調。どんなに良い食事やサプリメントを摂っても、「血がしっかりと巡らなくては、細胞は生まれ変わらない」とし、美肌の根本は血流にあるとの独自の見解を展開した。



さらに、「バランスの取れた食事、バランスの取れたマインド、そして姿勢がしっかりしていること」が重要だとしつつ、「その3つを取れていたとしても、血流がしっかりと回ることがなければ、全てが水の泡になってしまうのです」と、美容法の多くを根本的に見直す必要性を提起した。



動画では「私のアカウントでは、きれいにも元気にもなるために、血行を良くするためにはどうしたらいいか、お伝えしています」と、自ら発信する情報の価値を訴求。最後は「血流をしっかりと回して、きれいにも元気にもなっていきましょう」と力強く締めくくった。