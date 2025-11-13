カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が語る「血流改善なき美容はすべて水の泡」説が話題に
「つやつやお肌を手に入れる方法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自身のアカウントを通じて美肌の本質について語った。動画冒頭で「お肌をツヤツヤにしたい。そういう風に悩んでいる方は、ぜひ最後まで見てください」と語りかけ、視聴者の関心を引き寄せた。
片岡氏は「私たちが元気にお肌もツヤツヤになるためには、血がしっかりと巡っているかどうかが必要」と強調。どんなに良い食事やサプリメントを摂っても、「血がしっかりと巡らなくては、細胞は生まれ変わらない」とし、美肌の根本は血流にあるとの独自の見解を展開した。
さらに、「バランスの取れた食事、バランスの取れたマインド、そして姿勢がしっかりしていること」が重要だとしつつ、「その3つを取れていたとしても、血流がしっかりと回ることがなければ、全てが水の泡になってしまうのです」と、美容法の多くを根本的に見直す必要性を提起した。
動画では「私のアカウントでは、きれいにも元気にもなるために、血行を良くするためにはどうしたらいいか、お伝えしています」と、自ら発信する情報の価値を訴求。最後は「血流をしっかりと回して、きれいにも元気にもなっていきましょう」と力強く締めくくった。
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。