″ドラクエ″の生みの親・堀井雄二、ゲーム業界への貢献を評価され旭日小綬章受賞！ファンから祝福の声「レベルアップ凄いです！」
ゲームデザイナーの堀井雄二が自身のXを更新し、「なんと、本日、旭日小綬章をいただくことが出来ました。」と報告。この栄誉は堀井がゲームデザイナーとして、特に「ドラゴンクエストシリーズ」を通じて日本のゲーム業界に大きな影響を与えてきたことを称えるもの。堀井は、旭日小綬章の受賞者には漫画家の永井豪も含まれていることを明かし、受賞の喜びを共有した。
この投稿には、ユーザーから「旭日小綬章、おめでとうございます！」「堀井先生 おめでとうございます！！ レベルアップ凄いです！」「ファミコン版ドラクエ3は寝食を忘れ、熱狂したもんです」といった温かいコメントが寄せられ、堀井の功績を称賛する声が多く見られた。
堀井雄二は、ゲームデザイナー・作家として知られ、アーマープロジェクトの代表取締役を務めている。
なんと、本日、旭日小綬章をいただくことが出来ました。 pic.twitter.com/4EQsz10Q9O— 堀井雄二 (@YujiHorii) November 3, 2025