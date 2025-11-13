¡ÚÂçºåÉÜ/¸¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÛÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò³Ø¤ó¤Ç¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¡ª¡Ö¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÊÝ¸î¸¤Ç¾ùÅÏ²ñ¡×¡ÊÂçºå¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥¯¡Ë11/22～11/23
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¤ª¤Ç¤«¤±¤ï¤ó¤³Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤£¤Ç¤¹¡£ÂçºåÉÜ¤Ç°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿～¡ª½ÐÅµ¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÊÝ¸î¸¤Ç¾ùÅÏ²ñ¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢Âçºå¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥¯¡ÊOBP¡Ë¥Ä¥¤¥ó21¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤é²ó¤ò½Å¤Í¡¢º£²ó¤Ï7²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤Ù2Ëü5Àé¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤¬Íè¾ì¤·¡¢316Æ¬¤Î¸¤¤äÇ¤¿¤Á¤¬¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¡Ö¾ùÅÏ²ñ¥³ー¥Êー¡×¤ÇÊÝ¸î¸¤Ç¤ÈÎ¤¿Æ´õË¾¼Ô¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤Û¤«¡¢ÊÝ¸î¸¤Ç¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸½¾õ¤ä¡¢¤ª·Þ¤¨¸å¤ÎÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤ÄÃÎ¼±¤òÀìÌç²È¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¥Èー¥¯¥¹¥Æー¥¸¤Ê¤É¡¢³Ø¤Ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸µÊÝ¸î¸¤Ç¤¬¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹»Ñ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¼Ì¿¿Å¸¤ä¡¢ÊÝ¸î³èÆ°¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥Þー¥±¥Ã¥È¤â³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¢ö
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢SNSÅê¹Æ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¾ùÅÏ²ñ¥³ー¥Êー¡¡¢¨Æþ¾ì¤Ë¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹½ÐÅµ¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë/¡¡11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ãÂè£±Éô¡ä¡¡ÊÝ¸îÇ¤Î¤´¾Ò²ð 10¡§00 - 12¡§25
¡ãÂè£²Éô¡ä¡¡ÊÝ¸î¸¤¤Î¤´¾Ò²ð 13¡§55 - 17¡§10
¾ùÅÏ²ñ¥³ー¥Êー¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤¬»²²Ã¤·¡¢Î¤¿Æ´õË¾¤ÎÊý¤È¸¤¤äÇ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ò·Þ¤¨¤¿Î¤¿Æ¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¾ùÅÏ¤Ï°Ê²¼¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×£±
²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡¦¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£Æ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ëµ¤·Ú¤Ë¼ÁÌä¡¢ÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¸¡Æ¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×£²
Æ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¾ùÅÏ¾ò·ï¤òÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¤·¤Æ¡¢¾ò·ï¤¬¹ç¤¨¤Ð¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ëÆü»þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸åÆüÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×3
¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò·Ð¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬À®Î©¤¹¤ë¤È¡¢Àµ¼°¤Ë¾ùÅÏ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1ÏÈ¤¢¤¿¤ê45Ê¬ÄøÅÙ¤Î¡ÖÆþ¤ìÂØ¤¨À©¡×
¢¨¾åµ¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥±ー¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÎ®¤ì¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³ÆÆ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¿Ò¤Í¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¾ùÅÏ¤Ë¤Ï¡¢Æ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤´¤È¤Î¿³ºº¤¬¤¢¤ê¡¢Àµ¼°¾ùÅÏ¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤½¤Î¾ì¤Ç¡¢ÊÝ¸î¸¤¤äÊÝ¸îÇ¤ò¼«Âð¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
³Ø¤Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä½ÐÅµ¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È
Æ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢¸¤Ç¤ò·Þ¤¨¤ëºÝ¤Î¿´¹½¤¨¡¦½àÈ÷¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö»ô¤¤Â³¤±¤ë¡×¤¿¤á¤ÎÊë¤é¤·Êý¤Ê¤É¡¢Æ°Êª¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤ò¡¢±ÇÁü¤äÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥ì¥¯¥Á¥ãー¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¹Ö±é¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ª·Þ¤¨¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¤ê¡¢Á°¸þ¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¸µÊÝ¸î¸¤¡¦¸µÊÝ¸îÇ¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿Å¸¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥¤¥Ì¤ß¤ó¤Ê¥Í¥³¡×½ÐÅµ¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¼Ì¿¿Å¸¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¸µÊÝ¸î¸¤¡¦ÊÝ¸îÇ¤¿¤Á¤Îº£¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È¹¬¤»¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡¦¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥Þー¥±¥Ã¥È½ÐÅµ¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¢¨Á°²ó³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò
ÊÝ¸î¸¤¤äÊÝ¸îÇ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥Þー¥±¥Ã¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
Æ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¡¢½ÐÅ¹´ë¶È¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¤Û¤«¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¡¦ºä¾åÇ¦¤µ¤ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°ÊªÊÝ¸î¥Ï¥¦¥¹¡Ö¤µ¤«¤¬¤ß²È¡×¤â½ÐÅ¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤Î¼ý±×¶â¤È¡¢½ÐÅ¹´ë¶È¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÇä¾å¤Î°ìÉô¡Ê1¡ó¡Ë¤Ï¡¢»²²ÃÆ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤µ¤ì¡¢ÊÝ¸î¸¤Ç¤Î¥Õー¥ÉÂå¤ä°åÎÅÈñ¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Þ¤¿¡¢Æ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¾å¤ÏÁ´³Û¡¢³ÆÃÄÂÎ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²ÈÅÅ¥³ー¥Êー½ÐÅµ¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È
²ÈÅÅ¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤äÇ¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ç³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡ª
¥Ë¥ª¥¤¤äÈ´¤±ÌÓ¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ä¡¢°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¶õ´Öºî¤ê¤ËÌòÎ©¤ÄÀ½ÉÊ¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
SNS¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª
¾ùÅÏ²ñ¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë»Ù±ç¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
SNS¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó1¤Ä¤Ë¤Ä¤¡¢12±ß¡Ê¤ï¤ó¤Ë¤ã¤ó¡Ë¤ò¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬Æ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤·¤Þ¤¹¡Ê´óÉÕ¤Î¾å¸Â¤Ï30Ëü±ß¤Ç¤¹¡Ë¡£´óÉÕ¶â¤Ï¡¢ÊÝ¸î¸¤¤äÊÝ¸îÇ¤Î¥Õー¥ÉÂå¤ä°åÎÅÈñ¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤¬¡¢ÊÝ¸î¸¤Ç¤¿¤Á¤ÎÂç¤¤Ê½õ¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¢ö½ÐÅµ¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÊÝ¸î¸¤Ç¾ùÅÏ²ñ³«ºÅÆü»þ2025/11/22(ÅÚ) - 11/23(Æü) 10:00 - 17:30¾ì½êÂçºå¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥¯(OBP) ¥Ä¥¤¥ó21 ¥¢¥È¥ê¥¦¥àÆþ¾ìÎÁÌµÎÁ https://panasonic.jp/pet/event/osaka2511.html