歴史的な円安の悪影響がヤバすぎる…農業に繊維業、運送業など7つの業種が大ダメージを受けます。

『歴史的な円安の悪影響がヤバすぎる…農業に繊維業、運送業など7つの業種が大ダメージを受けます。』と題した動画で、倒産させないプロとして知られる黒字社長の市ノ澤翔さんが登場。今後円安や原材料費高騰の影響で、特に倒産件数が急増する7つの業種と、その生き残り戦略について語った。



動画冒頭、市ノ澤さんは「この7つの業種は、マジでこれから倒産が増加する。生き残るには、これをあげるしかない。」と強調。その背景について、「円安はもう日本全体のあらゆる業種にとって影響が出てくるようなもの。ここをちゃんと理解して対策しておかないと、倒産に向かっていっちゃう」と危機感を示した。



具体的に危険度が高い7つの業種として市ノ澤さんが挙げたのは、農業、繊維・衣服と卸売業、職別工事業、電気業、繊維工業、総合工事業、運輸業。特に農業や畜産では、「もともとそんなにめちゃめちゃ儲かるという業種ではなかったりするので、厳しい状態に置かれているよね」とし、人手不足や円安による飼料輸入コスト急騰の影響を訴えた。



また繊維・衣服と卸売業については、「医療品の価格は仕入れが上がっても売値は上げづらい。オンライン普及による衣料品の需要減という構造的な逆風も重なり、利幅縮小が深刻」と実情を説明。建設領域の職別工事業や総合工事業についても「原材料の高騰や働き方改革による人手不足で倒産件数が急増中」と警告を発した。



新電力会社を含む電気業では、「安さ以外に基本的売りがない中で仕入れ価格が大幅高騰し、再産性が合わず倒産が爆増」と言及。運輸業は「燃料費高騰でもともとコストカットが難しく、価格転嫁できない会社はバタバタ潰れていく」と、円安の影響をもろに受ける中小運輸業者の現実を語った。



市ノ澤さんは、こうした苦境を打開するために「値下げ努力でなく、値上げ努力をどう実現し、付加価値を徹底して高めるかが企業努力として欠かせない」と力説。「コストはもうどう頑張っても上がるので、付加価値で売上単価や利益率を上げるしかない。値下げではなく“値上げの努力”をしよう」と呼びかける。



「ラーメン屋さんでも“普通に1500円でも行列になる”ところは付加価値が高いからこそ選ばれる」と、市ノ澤さん自身の体験談を交えつつ、顧客に「値段が高いからこそ価値がある」と納得してもらえる仕組みづくりが重要と語る。また、生産性の向上や効率化の徹底についても「従業員の教育や仕組み化による無駄の削減を極限まで進めることも必須」とアドバイスした。



動画の締めでは「やれることはいくらでもあります。生き残りたいなら大変なこともやっていきましょう。正直、今すでに完璧な会社なんて一つもない」とし、「最後は自分で改善できる部分を徹底的に磨き上げるしかない。“黒字化してガッツリ利益を出して夢や欲望を実現しよう”」と前向きにエールを送った。