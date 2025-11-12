中国人女性が客室キャンセル要求が拒否されたことに腹を立ててホテルの部屋を水浸しにするなど被害を与え、客室料の280倍にのぼる金額を支払うことになった。

香港サウスチャイナモーニングポスト（SCMP）の10日（現地時間）の報道によると、中国南部の海南省のあるホテルは先月28日、警察に「女性宿泊客がホテルの客室を水浸しにした」と通報した。

女性宿泊客Aはオンラインプラットホームで1泊108中国元（約2300円）の客室を予約した。Aはその後、夜遅くにチェックインをした後、プラットホームで予約取り消しと同時に全額払い戻しを要求した。「計画変更」を理由にしながらだ。

これに対しホテル側のマネージャーはチェックイン後は取り消しが不可能としてホテル側の規定を説明したが、Aは客室状態が良くないうえ防音もないとして払い戻しを引き続き要求した。ホテルの職員は無料での客室アップグレードを提案したが、Aはこれも拒否して警察に通報し、地方政府のホットラインに事情を伝えた。

警察を待つ間、Aは浴室の洗面台の蛇口とシャワーから同時に水を出しながら寝室を水浸しにした。また、寝具をシャワー室に投げ入れ、その上にシャワージェルをかけた。

ホテルの職員らはAがいる2階の客室からロビーまで水が漏れてきたことで浸水の事実を把握した。マネージャーは「午前2時から朝まで水が流れた」とし「客室全体が水浸しになり、壁と床材がひどく損傷した」と話した。

ホテル側が推算した被害費用は約2万元（約43万円）だった。Aは警察で自分の過ちを認め、ホテル側に約3万元を賠償することで合意した。