1年間かけて全般検査を実施

真岡鐵道は2025年11月10日、蒸気機関車「SLもおか」を来年度（2026年4月から2027年3月末まで）運休すると発表しました。

【画像】これが「SLもおか」の損傷状況です

運休期間中、「SLもおか」を牽引するC12形66号機は全般検査を実施します。車両のすべての機器を分解し、細部まで点検・修繕を行うほか、車体の再塗装や各部の調整も実施されます。また、回送列車などを牽引するディーゼル機関車のDE10形1535号機および50系客車についても、重要部検査・全般検査を実施するため、2026年度は車両の運用ができない見通しです。

C12形は2025年3月にシリンダー内部やピストン関連部品に不具合が発生。応急処置が施された後、運行日を減らす対応が取られていました。

この機関車は1933（昭和8）年に製造されてから車齢90年を超えています。1994年の「SLもおか」運行開始から30年以上が経過しており、部品の消耗が進んでいるといいます。

真岡鐵道では、2027年度に万全の状態での運行再開を目指すとしているものの、全般検査の進捗状況によっては、運休期間が延長となる可能性もあるとしています。