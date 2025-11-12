顔型別！面長・丸顔・エラ張りさんそれぞれの失敗しないチークの入れ方ガイド
メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。自分の顔の形に合ったチークの入れ方をできているか、自信がない方は多いのではないでしょうか。そこで今回は、面長・丸顔・エラ張りさんでも失敗しないチークの入れ方をご紹介します。
1：面長さんのチークの入れ方
面長さんは、明るいチークカラーを、顔を横切るようにのせて、ベースを作ります。この時、小鼻よりも下にチークが来ないように気を付けましょう。
次に、メインのチークカラーをチークトップの位置に楕円形にのせましょう。こうすることで、中顔面を短縮して、面長をカバーすることができます。
2：丸顔さんのチークの入れ方
丸顔さんは、少し暗いベージュ系か暗いローズベージュ系のカラーを頬骨から斜め下に向かってのせましょう。その後、メインのチークカラーをハート型か、やや楕円気味にのせます。
ベージュ系のカラーでベースを整えることで、顔の横幅をスッキリ見せて、丸顔をカバーすることができます。
3：エラ張りさんのチークの入れ方
エラ張りさんは、少し暗いベージュ系か暗いローズベージュ系のカラーをチークトップの位置からこめかみに向かって、斜めに楕円型にのせましょう。
可愛い雰囲気にしたい場合は、メインのチークカラーをチークトップの位置から小さい楕円を作るように重ねましょう。
【使用アイテム】
・ブラッシュ デュオPK01／エクシア
・ミネラライズ ブラッシュスイートイナフ／マック
いかがでしたか？面長・丸顔・エラ張りさんでも失敗しないチークの入れ方をご紹介しました。チークは顔の形をカバーすることができる重要な工程なので、ぜひチャレンジしてみてくださいね！