失礼すぎる！「あなたみたいな太った人に合うスーツは無いよ」 “7号細身”の女性客に暴言吐いた店員

アパレル関係の店では、客の容姿や体形を否定するような発言はNGだろう。大阪府の40代女性は、駅前のスーツ店にスーツを買いに行ったときのエピソードを寄せた。

「その駅前のお店は、ホストのような店員さんが店番をしていて、いつ見ても暇そうです」

店頭には「魅力的なスーツやシャツが並んでいて」、なぜいつも暇そうなのか疑問だったという。しかし、身をもってその理由を知ることになる。（文：境井佑茉）

「これで太いとか、『プラダを着た悪魔』かよ！」

女性が店に一歩入った瞬間、ホストのような店員が衝撃的な言葉を発した。

「オバさん、あなたみたいな太った人には合うスーツ無いと思うよ」

接客の態度とは思えないほど失礼な発言だ。しかも、女性は「7号細身のシルエットを着用」しており、「太いと言われた事はありません」と書いている。たしかに、レディーススーツの標準サイズは9号とされているので、「太い」と決めつけるには無理がある。

「これで太いとか、『プラダを着た悪魔』かよ！ と内心ツッコミを入れながら退散しました」

その2年後、女性は店の雰囲気がガラッと変わっているのを目撃する。

「明らかにオバさん向きの平成レトロ感あふれるスーツやシャツを並べてありましたが、その経緯は不明です」

客が入らなくて暇な理由を、ラインナップのセンスだと考えたのだろうか。ただ、素敵な服ではなかったようで、女性は「悪いけど、そんな微妙なセンスの服、絶対に着たくありません」と綴る。なお、「ホスト君がどうなったかは不明です」ということだった。

