King Gnu新井和輝×RADWIMPS武田祐介、スペシャルなベーシスト対談が実現

King Gnuの新井和輝が毎週火曜日にナビゲーターを務めているJ-WAVE『SPARK』。11月18日の放送では、新井が憧れるベーシスト・RADWIMPSの武田祐介をゲストに迎え、人気バンドを支えるベーシスト同士のスペシャルな対談が届けられる。

■新井和輝と武田祐介が音楽を通して語り合う

RADWIMPSの楽曲に魅せられたきっかけから、RADWIMPSのニューアルバム『あにゅー』の話、そしてお互いのベースへの向き合い方まで、ふたりが音楽を通して語り合う。

なお、放送はradikoのタイムフリー機能にて、オンエアから1週間聴取可能。

■番組情報

J-WAVE『SPARK』

11/18（火）24:00～25:00

ナビゲーター： 新井和輝（King Gnu）

ゲスト：武田祐介（RADWIMPS）

■リリース情報

2025.10.08 ON SALE

RADWIMPS

ALBUM『あにゅー』

