King Gnu新井和輝×RADWIMPS武田祐介、スペシャルなベーシスト対談が実現
King Gnuの新井和輝が毎週火曜日にナビゲーターを務めているJ-WAVE『SPARK』。11月18日の放送では、新井が憧れるベーシスト・RADWIMPSの武田祐介をゲストに迎え、人気バンドを支えるベーシスト同士のスペシャルな対談が届けられる。
■新井和輝と武田祐介が音楽を通して語り合う
RADWIMPSの楽曲に魅せられたきっかけから、RADWIMPSのニューアルバム『あにゅー』の話、そしてお互いのベースへの向き合い方まで、ふたりが音楽を通して語り合う。
なお、放送はradikoのタイムフリー機能にて、オンエアから1週間聴取可能。
■番組情報
J-WAVE『SPARK』
11/18（火）24:00～25:00
ナビゲーター： 新井和輝（King Gnu）
ゲスト：武田祐介（RADWIMPS）
■リリース情報
2025.10.08 ON SALE
RADWIMPS
ALBUM『あにゅー』
■関連リンク
『SPARK』番組サイト
https://www.j-wave.co.jp/original/spark/
11/18（火）放送『SPARK』radiko
https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251119000000
King Gnu OFFICIAL SITE
http://kinggnu.jp/
RADWINPS OFFICIAL SITE
https://radwimps.jp/