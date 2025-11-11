岡田紗佳、期間限定のイメチェン姿にファン歓喜「これは…良すぎる」「レベチで可愛い」 大沢あかねも反応「エロっ!!」
プロ雀士でモデルの岡田紗佳（31）が10日、自身のインスタグラムを更新。「期間限定ロング」と書き出し、イメージチェンジした最新ショットを公開した。
【写真】「似合い過ぎ」期間限定でロングヘアを披露した岡田紗佳
岡田は「カラーとエクステで2時間ちょいで終わるなんて天才すぎる @vaice_kazu @vaice_koda28 いつもありがと」とつづり、胸下まである黒髪ロングヘア姿をアップ。艷やかに整った長髪スタイルを披露している。
雰囲気が一新された岡田の姿に、大沢あかねが「エロっ!!」と反応したほか、ファンからは「めっちゃ可愛い」「え、ロングめちゃくちゃ可愛い」「似合い過ぎだしレベチで可愛い 待受画確定」「小顔がより際立ってますねー」「これは…良すぎる」などと好印象のコメントが寄せられていた。
