Perfumeあ〜ちゃん“ファン”との結婚に反響続出「夢みたいな話」「びっくり」
【モデルプレス＝2025/11/11】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃん（36）が11日、自身のInstagramにて一般男性との結婚を発表。ネット上では、反響が続々と寄せられている。
【写真】36歳Perfumeメンバー、密着家族ショット
あ〜ちゃんは「この度、一般男性と結婚しました」と報告。「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」とお相手について言及した。さらに「ファンの人と結婚することは私の夢でした」と明かし「10代の私、おめでとう！やったね！」と喜びをつづっている。
ファンとの結婚に、SNSでは「夢みたいな話」「びっくり」「すごすぎる」「絶対に幸せになってね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
