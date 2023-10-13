《3人で行く遊園地は格別》【写真】「ウエストくびれすぎ」Perfumeあ〜ちゃんの衝撃ショットあ〜ちゃんらPerfumeがUSJを満喫10月5日、自身のインスタグラムを更新した、Perfumeのあ〜ちゃんこと西脇綾香。メンバーのかしゆか（樫野有香）やのっち（大本彩乃）、スタッフらと共にユニバーサルスタジオジャパン（USJ）を訪れたことを明かした。「10月3日と4日に、Perfumeは全国ツアーの大阪公演を開催していたので、そのついでに遊