電動化と多様性をテーマにしたジャパンモビリティショーが終わった（東京ビッグサイト10月30日〜11月9日）。

注目したのは新車発表をしたばかりの日産自動車の新型電気自動車（EV）「リーフ」と、トヨタ自動車の改良型EV「bZ4X」。日産の新型リーフは10月8日、トヨタのbZ4Xは驚くことに翌9日の発表だった。

■「トヨタによる日産潰し」？

物価上昇に伴い車の価格も上昇するなか、両車とも価格を下げ、性能アップをアピールした。だが、1日違いの発表に「トヨタによる日産潰し」という声が聞こえてくるのだ。

日産は2028年3月期までに世界7工場を削減、世界従業員の15％にあたる約2万人の削減に踏み切っている。経営再建の第1弾、世界戦略車の「売れる車」として発売したのが新型EV「リーフ」だ。標準機種（B7X）の価格は519万円と、従来型（525万円）から6万円値下げ。航続距離はフル充電で従来型から5割増の702キロまで大幅に伸びている。

トヨタのbZ4XはG（FWD）の価格が480万円と従来型の550万円から70万円値下げ。1充電走行距離はZ（FWD）で559キロから746キロまで伸びている。値下げ幅、走行距離、そして翌日の発表を見るとトヨタによる日産潰しの思惑が透けるのだが。佃モビリティ総研の佃義夫代表がこう述べる。

「カルロス・ゴーン元日産社長が2010年にリーフを発売して以来、日産は電気自動車で世界制覇を狙うと豪語してきました。3年前に出した『サクラ』は話題性が先行でした。現エスピノーサ社長は今回進化した3代目のリーフでEVの国内市場構築を公言していますが、トヨタが『bZ4X』で値下げと走行距離で対抗してきた。明らかに日産のEV国内再構築の流れを潰しにかかったとみられます」

EV市場は中国、欧米とも需要は停滞気味。日本も同様だが、トヨタは改良型EVの販売で大幅な値下げに踏み切らずとも、好調のハイブリッドなど他車種で利益は十分確保できる。にもかかわらず値下げで対抗した理由を先の佃氏が言う。

「トヨタはEVに重心を置くわけではなく、すべての車種にトップとして対応するのがトヨタという意味での対抗策です」

消費者にとって車の値下げは大歓迎だが、今回の値下げの意味をトヨタ自動車幹部に聞いてみた。

「他車の値下げはありません。他車は納車まで数カ月かかる状況が続いています。それでも値下げに踏み切ったのは、ガソリンからEV、ハイブリッド車までどの市場でも需要に応じる、全方位体制が基本だということです」

過去最高の48兆円を売り上げるトヨタ。トランプ関税下でもトヨタ1強がさらに加速されそうだ。

（ジャーナリスト・木野活明）