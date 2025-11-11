西武は１０日、今井達也投手（２７）の今オフのポスティングシステムによるメジャー移籍を容認したと発表した。球団から高橋光成投手（２８）に続いて２人目。今井は米国内で高く評価されており、契約の総額は２００億円を超えるという予想もある。発表を受け、米メディアも続々と反応。全米野球記者協会所属のＦ・ロメロ記者は「関係者によるとヤンキースが有力候補に含まれている。代理人はＳ・ボラス氏になる」などと投稿。正式に書類が申請されれば争奪戦がスタートする。

様々な要因が絡み合っての容認だったと見る。球団によると今井はメジャー移籍への強い思いを訴え続けていたという。脂の乗った２７歳。海を渡るには若いに越したことはない。しかし戦力としては当然痛い。

一方で来オフはＭＬＢではオーナー側と選手会で結ばれている労使協定が失効する。移籍交渉自体が凍結される可能性もあるだけに、広池球団本部長は「全く考えていないわけではありません」と説明。もう１年待つには“リスク”があった。再来年まで待てば今井が海外ＦＡ権を取得する見込みで球団には譲渡金が入らない。メジャーでは年齢が１歳でも若い方が大型契約を結びやすい傾向が強く、今年ならば西武に３３億円近くの譲渡金が入ることも「容認決断」に少なからず影響を与えたはずだ。

一方で５日には高橋も容認されており、同一球団から同一年に２人がポスティングでメジャーに移籍すれば、ＮＰＢでは初。２人で今季１８勝、３００イニングを超える投球回の穴埋めは容易ではない。同本部長は「なんとか整えて春を迎えたい。投手に限らず、全体の戦力アップを考えていきたい」と５位からの巻き返しへ戦力補強を示唆した。（西武担当・大中 彩未）