¥×¥íÌîµå¤Ë¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×ÁÏÀß·èÄê¡ªÉ½¾´¤ÏÍèµ¨¤«¤é¡¢¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡É¤ÎÌ¾Á°¤Ï±Êµ×¤ËÉÔÌÇ
¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¤Ï±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡½¡½¡£ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯6·î3Æü¤Ë89ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº»á¤Î¸ùÀÓ¤ò»¾¤¨¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿NPBÍý»ö²ñ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¡¢ºç¸¶ÄêÀ¬¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£É½¾´¤ÏÍèµ¨¤«¤é¤Ç¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×¤ÎÁÏÀß¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤¬Ì¤Íè±Ê¹å¡Ê¤¨¤¤¤´¤¦¡Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå³¦¤Ëµ±¤¤È¤È¤â¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥íÌîµå¤Ç¿ÍÌ¾¤ò´§¤·¤¿¾Þ¤Ï¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎºÇ¹â±ÉÍÀ¤È¤Ê¤ë¡ÖÂôÂ¼±É¼£¾Þ¡×¤È¡¢µå³¦È¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿ÍÊª¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¡×¤Î2¤Ä¤À¤±¡£¤È¤â¤ËÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤¬À©Äê¤·¤¿¡£7·î14Æü¤Î12µåÃÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¸å¤ËÆÉÇä¿·Ê¹¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ëµð¿Í¡¦»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖÂ¾µåÃÄ¡¢¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤È¤âº£¸åÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÌîµå¤Ë¤«¤±¤¿¾ðÇ®¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÂôÂ¼±É¼£¾Þ¡×¤ÎÁÏÀß¤Ï1947Ç¯¡£ÂôÂ¼¤¬44Ç¯¤ËÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÇÀï»à¤·¤Æ¤«¤é3Ç¯¸å¤À¤Ã¤¿¡£Áö¹¶¼é¤½¤í¤Ã¤¿Ì¾»°ÎÝ¼ê¤À¤Ã¤¿Ä¹Åè»á¤Î¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤ÎÄ¥ËÜ·®»á¤Ï¡Ö¾Þ¤È¤·¤ÆÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÂç»ö¤À¡£100Ç¯¡¢200Ç¯Àè¤ÎÌ¤Íè¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¥×¥íÌîµå³¦¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¡¢¤È¡£»¸Á³¡Ê¤µ¤ó¤¼¤ó¡Ë¤Èµ±¤¯Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯¤½¤Î°ÕµÁ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥íÌîµå³¦¤Ë¡ÖÂèÆó¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î´ê¤¤¤È¡¢¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤ÎÌ¾Á°¡¢°ÎÂç¤Ê¸ùÀÓ¤Ê¤É¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤âÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¡¡