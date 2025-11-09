約6億円のタワマンで暮らすシングルマザー・愛沢えみりが自宅を公開。2,000万円ジュエリーを腕につける1歳娘を見た益若つばさが「え〜！触ったことないよ！」と驚きの声をあげた。

【映像】2000万円ジュエリーをつける愛沢えみりの娘&約6億円の自宅

11月7日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#10が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは益若つばさ。

今回密着したのは、体外受精でシングルマザーの道を選んだ“伝説のキャバ嬢”愛沢えみり（37）。愛沢は2日間で売上2億5000万円を達成し引退の花道を飾った記録を持つ。

2023年、未婚のまま女児を出産。そして今年7月、体外受精で第二子となる男児を出産した。現在はシングルマザーとして子育てに奮闘しつつ、5つの事業を展開している。

そんな愛沢が暮らすのは都内のタワーマンション。広々とした55帖のリビングには巨大なソファが並び、「ソファと絨毯とテーブル、全部まとめて1,000万円くらい」と衝撃の金額を明かした。自宅の間取りは４SLDK、広さは約260平米。購入価格は約6億円とのこと。

1歳の娘はジュエリー好きで、ハリー・ウィンストンの2,000万円ジュエリーを腕に巻きながら「キラキラ〜」とご満悦。益若は「え〜！触ったことないよ！」と目を丸くした。

出産前の自宅には100個以上のエルメス・バーキンを飾る“バーキン部屋”を作るほどだったが、今は「買わなくなって、自分のもの」「欲しいものがない」と母になり変化した心境を明かした。