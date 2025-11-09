この記事をまとめると ■働き方改革によるさまざまな施策が実施されてもバス運転士不足は改善されない ■バス用品の展示イベントでは働き方改革対策として時短グッズが人気を博していた ■バス業界はこの危機をデジタルツールや外国人就労者などで乗り切ろうとしている

なかなか改善されないバス運転士不足

働き方改革の旗印のもとでさまざまな施策が行われても、深刻なバス運転士不足はなかなか改善の兆しが見えず、路線バスでは減便や路線廃止が、過疎地域や都市部といった地域を隔てることなく進んでいる。

そのような状況を打破するものとして、自動運転バス（補助員を同乗させた自動運転／やがては運転に関しては無人運転へ移行）が注目されているのだが、そのような自動運転システムの実用化とともに進んでいるのが、外国人運転士の採用である。特定技能制度では“特定技能1号”の対象に自動車運送業が追加されており、すでに外国人バス運転士も誕生している。

バス業界ではバス運転士の不足ばかりが注目されているが、整備士不足も深刻となっている。自動車整備士の不足は何もバス業界だけではなく、タクシー会社、さらには新車ディーラーなど自動車整備業界全体の課題にもなっている。

先日、毎年訪れているバスに関するさまざまな用品を展示するイベントに取材で訪れると、1年前とは出展業者や出展内容が異なっていることに気がついた。ここ最近のトレンドは働き方改革対策グッズのようなものが目立っていた。残業勤務が厳しく制限されるなか、限られた時間でいままでと同じ業務をこなさなければならないので、いわゆる時短グッズのようなものがここのところ目立っていたのである。

業者は異なるものの1年前、そして今回も展示されていたのが「純水ろ過装置」。

バスやタクシーといった車両が業務を終えて帰庫すると車体洗車を運転士が行うことがほとんどとなっている。その洗車を水道水そのままで行うと、拭き取りを行わないと水道水に含まれる不純物によりシミとなってしまうのだが、ろ過機により水道水から不純物を取り除いた純水で洗車を行うと、拭き取り作業がいらなく時短に貢献できるのである。

最新技術の力を借りて人手不足を低減

また、デジタルバス停もトレンドとなってきている。これは運転士というよりは、運行管理者の労務負担軽減に大きな効果があるとされている。いままでのアナログタイプのバス停では、路線バスの時刻改定が行われると改定された路線のバス停すべてをまわり人力でバス停の時刻表の変更作業を行わなければならずかなりの労務負担となっていた。

ところがデジタルバス停となると、タイプにもよるのだがバス会社の車庫にある端末で作成した改定時刻表のデータを各バス停に転送して上書きするだけで時刻表改定作業が終わり、飛躍的に労務負担の軽減が行われることになるのである。アナログタイプに比べれば設置費用などコスト負担増が気になるところだが、ディスプレイに広告表示が可能なタイプもあり、そのあたりでできるだけ負担が軽減できるような配慮もされている。

整備士不足について前述したが、すでにバス事業者の多くでは運転士より早いペースで、整備現場での外国人整備士の採用が進んでいるようである。そのため、整備士としての講習をコンテンツ別にYouTubeのような動画とし、しかも多言語対応させるだけではなくイラストなどわかりやすいものとしたコンテンツサービスの提供といったものも目立って展示されていた。時間のあるときに各自のスマホで動画を見てもらうだけではなく、理解レベルをはかれるチェックも行うことができ、さらに実務で確認することも当然可能である。

日本人整備士だけのころは、会議室などに集まり講師が解説する座学で済ませたが、さまざまな国のひとが整備士として働いている現状、そして若い世代へ向けてはまさにこのデジタルツールは有効といえるだろう。また、外国人が多く働くようになったとはいえ十分に人員が充足されているわけではないので一か所に集まって集合研修というものも成立しにくくなっているのも背景にはあるようだ。日々現場では、QC（品質管理）活動のようなものも行われているようだが、最近では整備の質を落とさずに時短を重視した作業の効率化をはかる取り組みが目立っているように見えた。

さまざまな理由が重なり現在の働き手不足が起こっている。そのため“これ”という即効性のある解決策はない。「できることからコツコツと」というなか、それをデジタルツールや最新技術が支援しているという、いまのバス業界の一端を垣間見ることができた。