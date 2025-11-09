家族4人なら年間で約「10万円」も違う？格安SIMと大手キャリアの“本当の月額差”を検証

格安SIMは家族4人なら年間で約10万円も違う

家族 4人で使うスマホ代は、大手キャリアの場合だと数万円にもなることから、 格安SIM の安さが気になる方も多いのではないでしょうか。当記事では、 家族 4人が 格安SIM だと本当に年間に約10万円も違うのか、 格安SIM と大手キャリアの月額差を解説します。

株式会社LeoSophiaの「携帯の利用状況に関するマーケティングリサーチ」によると、大手キャリアの平均月額料金は約6950円。一方、格安SIMの場合は平均3079円で、大手キャリアの約半分以下になることが分かります。

月の差額は3871円であることから、単純に家族4人分が同様に安くなった場合は、年間で10万円以上の違いがあります。スマホ代は固定費にあたるため、見直して節約を実現できると、家計に長期的なメリットがあります。



大手キャリアと格安SIMの月額を検証

表1と表2では、20GBを基本にした、大手キャリアと格安SIMの月額料金を検証しました。表1は大手キャリアで、表2は格安SIMをまとめています。

表1

キャリア プラン名 月額料金（税込） 年間合計（4人） ドコモ ドコモ MAX 8448円～ 40万5504円～ ソフトバンク メリハリ無制限＋ 7425円～ 35万6400円～ au 使い放題 MAX 5G ／4G 7788円～ 37万3872円～

※参考資料により筆者作成

表2

キャリア プラン名 IIJmio 5G B 2000円～ 9万6000円～ 日本通信 SIM 合理的みんなのプラン（20GB） 1390円～ 6万6720円～ LINE MO LINE MOベストプランV（30GB） 2970円～ 14万2560円～

※参考資料により筆者作成

格安SIMが大手キャリアに勝る最大のメリットは、料金が非常に安い点です。月額1000円～2000円台でも十分なデータ容量が使え、家族4人なら年間で10万円以上もの節約を実現できます。

さらに、格安SIMは1GB未満から20GB以上まで幅広いプランが準備されているため、自分にぴったりなものを見つけやすいのも評価できる点です。

不安視されがちな格安SIMの通信速度は、昼休みや夜などの混雑時に速度が低下することがあります。通常時は問題なく利用できるものの、常に安定した速度を保ちたい場合は、大手キャリアのサブブランドがおすすめです。



家族で格安SIMを選ぶ3つのポイント

家族で格安SIMを選ぶ場合は、以下3つのポイントを押さえることで、より自分たちに合ったものを見つけ出すことができるでしょう。



1.データシェアの可否

家族間でのデータシェアは、余った容量を無駄なく利用できるため、データ利用が多い人と少ない人のバランスが取りやすくなります。例えば、子どもが動画視聴で使いすぎても両親の余った分をシェアすれば、追加チャージが不要になり、通信費の節約につながります。



2.家族割引の有無

家族で同じ格安SIMを使う予定であれば、家族割引の有無もチェックしたいポイントです。家族割引は、1回線あたりの料金が安くなるほか、契約や請求をまとめられるため、料金管理が楽になります。



3.サポート体制の充実度

サポート体制の充実度も見逃せないポイントのひとつです。故障時の対応方法や電話受付の時間帯、実店舗の有無などを確認しておきましょう。

契約前には、あらかじめ口コミを見ておくのも、実際利用している方のリアルな情報が分かるためおすすめです。



使い方に合わせた格安SIMでスマホライフを快適にしよう

大手キャリアと格安SIMの料金差は2倍以上になることもあり、家族で格安SIMにすれば、年間で10万円以上の節約が可能です。また、家族で同じ格安SIMにすれば、使用状況や請求内容をまとめて管理できるため、家計の管理もしやすくなります。

家族全員のデータ使用量や利用する場面を話し合い、納得のいく格安SIM選びを行うと、節約も快適なスマホライフも叶えられるでしょう。



出典

株式会社LeoSophia 携帯の利用状況に関するマーケティングリサーチ

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー