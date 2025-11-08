アレン様「かに道楽」に1人で通って1ヵ月で「60万円」!?「すごいハマって」“食”への“情熱”を語る
ジャパンエフエムネットワーク（JFN）の全国JFN系列32局ネットで放送中のラジオ番組「ウチらのイイブン！」（毎週金曜27:00〜29:00／AuDee毎週金曜29時頃配信予定）。「自分のイイブンをぶつけたい！」「もっとイーブンに話したい！」……そんな若者が集まり、自由に本音・不満・主張・情熱を発信する番組です。パーソナリティは、お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の「すがちゃん最高No.1」がつとめます。
今回の放送（10月31日）は、5週目スペシャルパートナーとして、タレント・YouTuber・美容家として活躍する「アレン様」が登場！ “食”への情熱について語るなど盛りだくさんの内容でお届けしました。
2014年に美容整形に大金をかけた「日本一の謎の整形男子」としてタレントデビューしたアレン様。その額、現在1億円越え。その後、バラエティ番組「アウト×デラックス」（フジテレビ系）の“アウト軍団”として活躍後、現在はテレビやYouTube、SNSを通して発信。
9月には、アレン様の“初の経典”ともいえる幸福論エッセイ本「幸せになりたいとほざくァンタ達へ」（幻冬舎）を出版。「ABEMA」「NewsPicks」などの番組にも出演しています。
＜リスナーから届いた二択＞
「美味しいものを食べまくるか、ボーイズたちと熱い夜を過ごすか……この先、一生どちらかしかできないなら、どちらを選びますか？」
アレン様：すっごい難しいのが来ちゃった！
すがちゃん：食と性の二択ですね。
アレン様：本当にどちらか選ばなければいけないっていったら……私、決まっています！
すがちゃん：結局、愛しているのはボーイズですか？
アレン様：ブーーー！
すがちゃん：なるほど！ 食なんですね！
アレン様：はい、もう食事に対する情熱は本当にあります。
すがちゃん：結構、こだわっているんですか？
アレン様：直近で2つ例をあげますね。私、「かに道楽」（※かに料理専門店）にすごいハマっていたときがありまして。数ヶ月前、新宿本店で私ひとりですよ、1ヵ月で60万円使っています。で、支配人と担当が出てきて「アレン様、もう今月60いきましたよ」って言われて、「ええっ……？」っていうぐらい凝り性。食事には。
すがちゃん：ハマったら、もうぐっと！
アレン様：先日までシンガポールに長期で行っていたのですが、そこでもすごくおいしいレストランに出会っちゃって。3日で15万円ぐらい使いました。
すがちゃん：それはお酒じゃなく？
アレン様：お食事です。私、お食事をしながらお酒って1滴も飲めないんです。やっぱりそれぐらい食事が好きなので、もう天秤にかける間もなく食事ですね！
番組では他にも、理想と現実、お金・物欲トーク、人生観などについて語り、お笑い芸人・タクトOK!!の恋愛相談に乗る場面もありました。
＜番組情報＞
番組名：ウチらのイイブン！
放送日時：毎週金曜 27:00〜29:00
AuDee・各Podcast：毎週金曜29時頃配信予定
パーソナリティ：すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）
週替わりパートナー：パパラピーズ（1週目）、あいさ（2週目）、エレガント人生（3週目）、栗田航兵（OCTPATH）（4週目）※5週目パートナーは都度、番組Webサイト、SNSなどで発表します
ハッシュタグ：#ウチイブ
アレン様、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）
番組では他にも、理想と現実、お金・物欲トーク、人生観などについて語り、お笑い芸人・タクトOK!!の恋愛相談に乗る場面もありました。
AuDee番組ページ：https://audee.jp/program/show/300010420 https://audee.jp/program/show/300010420
番組公式X：@uchiranoiibun https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12656
番組公式Instagram：https://www.instagram.com/uchiranoiibun/ https://www.instagram.com/uchiranoiibun/
番組公式LINE：@uchiibu https://lin.ee/RFtnHa2
番組公式TikTok：https://www.tiktok.com/@uchiibu https://www.tiktok.com/@uchiibu
