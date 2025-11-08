２０歳未満飲酒が発覚して出演中のテレビ朝日系のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜・午前９時３０分）を降板することが発表された女優の今森茉耶が、ＳＮＳで謝罪した。

今森は８日、自身のインスタグラムを更新。真っ白な画像を投稿し「このたびは、私の軽率な行動により、多くの方々にご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。未成年でありながら飲酒をしてしまったことは、社会人として、また一人の人間として非常に恥ずべき行為であり、どのような理由であっても許されるものではありません。自分の行動の重大さを痛感し、深く反省しております」と謝罪。

「これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様、そして出演作品や共演者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、改めてお詫び申し上げます。今回の件を通して、未熟であった自分自身を見つめ直し、信頼を裏切ってしまったことを重く受け止め、二度とこのようなことを起こさぬよう、誠実に生き方を見つめ直してまいります。このたびは誠に申し訳ございませんでした。 ２０２５年１１月８日 今森 茉耶」とつづった。

今森については同局のサイトで「制作している東映から出演者の今森茉耶さんに２０歳未満での飲酒行為があった為、今後の作品への出演に関しては降板いただくことにしたい、との報告を受けた」とし、「事態の重大さを鑑み降板の申し入れに同意しました」と経緯を説明。今森の所属事務所も公式サイトで「この度、弊社所属タレントの今森茉耶につきまして、２０歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました。弊社は当該行為が重大な契約違反に該当すると判断し、慎重に協議を重ねた結果、本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました」と発表。サイト内の今森のプロフィルページも既に削除されている。

今森は「ミスマガジン２０２３」でグランプリに輝き、森香澄、なえなのらが所属する芸能事務所「ｓｅｊｕ」に所属した。２４年の映画「こころのふた〜雪ふるまちで〜」で映画デビュー。「ゴジュウジャー」には一河角乃役で出演していた。