イタリア代表が招集メンバー27名を発表！ W杯予選首位のノルウェーと直接対決へ
イタリアサッカー連盟（FIGC）は7日、11月に行われるFIFAワールドカップ26欧州予選の2試合に臨むイタリア代表メンバーを発表した。
イタリア代表はここまで5勝1敗でグループIの2位となっており、首位のノルウェー代表とは勝ち点「3」差となっている。11月の活動では13日にモルドバ代表と、16日にはノルウェー代表との対戦を予定している。
両試合に向けてジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、ニコロ・バレッラ（インテル）やジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ／イングランド）、サンドロ・トナーリ（ニューカッスル／イングランド）ら27名を招集。なお、エリーア・カプリーレ（カリアリ）が初招集となった。
イタリア代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
エリーア・カプリーレ（カリアリ）
マルコ・カルネセッキ（アタランタ）
ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ／イングランド）
グリエルモ・ヴィカーリオ（トッテナム／イングランド）
▼DF
アレッサンドロ・バストーニ（インテル）
ラウル・ベッラノーヴァ（アタランタ）
アレッサンドロ・ボンジョルノ（ナポリ）
リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル／イングランド）
アンドレア・カンビアーゾ（ユベントス）
ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ（ナポリ）
フェデリコ・ディマルコ（インテル）
マッテオ・ガッビア（ミラン）
ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）
▼MF
ニコロ・バレッラ（インテル）
ブライアン・クリスタンテ（ローマ）
ダヴィデ・フラッテージ（インテル）
マヌエル・ロカテッリ（ユヴェントス）
サムエレ・リッチ（ミラン）
サンドロ・トナーリ（ニューカッスル／イングランド）
▼FW
フランチェスコ・ピーオ・エスポジト（インテル）
モイーズ・キーン（フィオレンティーナ）
リッカルド・オルソリーニ（ボローニャ）
マッテオ・ポリターノ（ナポリ）
ジャコモ・ラスパドーリ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
マテオ・レテギ（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
ジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）
マッティア・ザッカーニ（ラツィオ）
