TVアニメ『かくりよの宿飯 弐』のOP主題歌「とおりゃんせ」とED主題歌「涙のレシピ」を収録したシングルをリリースした東山奈央。OP主題歌&ED主題歌の話はもちろん、「ひと匙の光」を使った仕掛けやワンマンライブへの意気込みまでたっぷり語ってくれた