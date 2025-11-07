モー娘。横山玲奈、“11月”休養を発表「メニエール病の症状が強く出ることが度々あり」
アップフロントプロモーションは7日、公式サイトにて、モーニング娘。'25のメンバー・横山玲奈（24）のメニエール病の症状について言及。休養を伝えた。
【ライブ写真】アイドル全開！今月から開催の卒業ツアーで笑顔をみせる横山玲奈
発表で横山について「ここ数日、加療中のメニエール病の症状が強く出ることが度々あり、医師より『3週間程度休養することが必要』との診断を受けました」と説明。「これを受け、治療に専念させるため、今月いっぱいの活動を全て休ませていただくことといたしました」と報告した。
予定している公演やイベントは欠席するとし、「モーニング娘。'25 コンサートツアー秋 〜Movin' Forward〜」について11月8日から22日までの公演について欠席。また、11月23日の76thシングル「てか HAPPYのHAPPY！/私のラミンタッチオーネ（Lamentazione）」 発売記念のチェキ・サイン・トーク会などについても欠席すると伝えた。
同事務所は「出演を楽しみに待ってくださっていた皆さま、ならびに関係者の皆さまに深くお詫び申し上げます。何卒ご理解いただきますようお願いいたします」とし、「今後ともモーニング娘。'25の応援をお願い申し上げます」と呼びかけた。
横山は2001年2月22日生まれ、埼玉県出身。16年12月、同グループに加入した。今年7月には、今秋予定されているコンサートツアーをもって、同グループ、並びにハロー！プロジェクトを卒業することを発表している。また、9月25日にメニエール病を公表。9月下旬から予定されていた海外公演やラジオ番組の出演を見合わせていたが、10月6日に「体調も少しずつ良くなってきたため、明日から活動を再開させていただきます」と報告し、7日から活動再開していた。
【ライブ写真】アイドル全開！今月から開催の卒業ツアーで笑顔をみせる横山玲奈
発表で横山について「ここ数日、加療中のメニエール病の症状が強く出ることが度々あり、医師より『3週間程度休養することが必要』との診断を受けました」と説明。「これを受け、治療に専念させるため、今月いっぱいの活動を全て休ませていただくことといたしました」と報告した。
同事務所は「出演を楽しみに待ってくださっていた皆さま、ならびに関係者の皆さまに深くお詫び申し上げます。何卒ご理解いただきますようお願いいたします」とし、「今後ともモーニング娘。'25の応援をお願い申し上げます」と呼びかけた。
横山は2001年2月22日生まれ、埼玉県出身。16年12月、同グループに加入した。今年7月には、今秋予定されているコンサートツアーをもって、同グループ、並びにハロー！プロジェクトを卒業することを発表している。また、9月25日にメニエール病を公表。9月下旬から予定されていた海外公演やラジオ番組の出演を見合わせていたが、10月6日に「体調も少しずつ良くなってきたため、明日から活動を再開させていただきます」と報告し、7日から活動再開していた。