ドジャースは6日（日本時間7日）、マックス・マンシー内野手とアレックス・ベシア投手に対して球団オプションを行使した。両選手に関しては、球団が来季契約について選択権を持っており、マンシーは年俸1000万ドル（約15億円）、ベシアは年俸355万ドル（約5億3300万円）で残留が決まった。米地元紙『ロサンゼルス・タイムズ』やMLB公式サイトなどが伝えた。



■離脱増えるも「再契約は妥当」

35歳のマンシーは今季、2度に渡って負傷者リスト（IL）入り。最近2シーズンでは173試合の出場にとどまっており、ケガによる離脱も目立ってきた。しかし、健康であればパワフルな打撃でチームをけん引。ワールドシリーズ第7戦でも、8回に1点差に迫る貴重な本塁打を放ち、勝負強さを見せた。

また、MLB公式サイトは「彼が出場した試合ではチーム成績が60勝40敗だったのに対し、彼が出場しなかった試合では33勝29敗だった」と伝え、チーム在籍最長となるマンシーとの再契約は妥当とした。

一方、救援投手として活躍した左腕のベシアは、今季68試合に登板して4勝2敗、26ホールド5セーブ、防御率3.02を記録。ポストシーズンではワイルドカードシリーズの初戦で2失点したものの、その後は6試合連続無失点をマークするなど安定した投球を披露した。

■先発ゴンソリンがDFAに

ただ、ワールドシリーズの開幕前日、「深刻な家庭な事情」で急きょチームを離脱。同シリーズではロースターから外れ、1試合も登板することなく歓喜の輪に加わることもなかった。

また、ドジャースは同日、ジャスティン・ディーン外野手とマイケル・グローブ投手を40人枠から外したほか、先発右腕トニー・ゴンソリン投手をDFA（事実上の戦力外）にした。代わりにマイナーのライアン・ウォード外野手とロビンソン・オルティス投手を40人枠に登録した。

なお、ディーンに関してはその後、ナ・リーグ西地区のライバルであるジャイアンツが獲得を発表。目まぐるしいオフの1日となった。