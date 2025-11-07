女優杏（39）が7日までにYouTubeチャンネルを更新。ネット上で拡散される自身に関するデマや臆測を否定した。

杏は以前の動画で、自身のことを「ベジタリアン」だとするネット上の臆測を否定した上で、フェイクニュースについて注意喚起を行っていた。今回「ネットの噂話の真相について答えてみました【Be careful of fake news】」と題した動画をアップし、そのほかのうわさについても言及した。

「健康法でゴリラのまねを楽屋でしている」といううわさについては、笑いながら「これはどこから湧いてきたのか…ストレッチくらいはするけど…（そんな健康法は）聞いたこともない」と、あきれた様子で否定。

「（在住するフランス）パリで串カツ屋、回転すし屋に通い詰めてる」といううわさについても「行ったことないんですよ。なんでそうなるんだろうな」と首をかしげた。

また、フランス人の彼氏がいることや、再婚してすでに4人目の子どもを極秘出産したなどといったうわさについて言及すると、同席したスタッフも信じかけていたと告白。

杏は「知ってる人（スタッフ）でもこうだから、知らなくて見ちゃうと…。よく『火のない所に煙は立たたない』って言うじゃないですか？」と推し量りつつ、再婚についてスタッフからあらためて確認されると「いや、してないし、もし何かあったとしたらそっとしておいて」と笑って否定した。