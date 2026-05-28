シンガー・ソングライターのキタニタツヤが28日、東京・上野の森美術館で行われた『大ゴッホ展 夜のカフェテラス』（あす29日〜8月12日開催）の取材会に出席。フィンセント・ファン・ゴッホの作品を見て感じたことを明かした。【写真】シックな黒コーデで熱唱するキタニタツヤ世界中で愛される画家、フィンセント・ファン・ゴッホ（1853-1890）。2回にわたり開催される『大ゴッホ展』は、生前ほとんど評価されなかったファン・