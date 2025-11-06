この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

生活に役立つメンタルヘルス、「ASDの人は会食が苦手」脳の特性を理解してほしいと訴え

「ASDの人の食べ方・食事の特徴【アスペルガー症候群】【大人の発達障害】【自閉スペクトラム症】」と題した動画で、精神科医・臨床心理士・公認心理師である生活に役立つメンタルヘルス氏が、ASD（自閉スペクトラム症）の人が経験する食事にまつわる困難や特徴について詳しく解説した。



動画冒頭で「ASDの人は、会食が苦手です」と切り出した生活に役立つメンタルヘルス氏は、脳の発達がもたらす特性からくる“会食の辛さ”を掘り下げ、「食事の場面で困りごとを抱えていることは少なくありません」と指摘。その理由について、「性格やわがままのせいではなく、脳の構造に伴う感覚の敏感さやこだわりによるもの」と強調している。



具体的には「人と話しながら食べられない」「一度に食べると会話をするの2つのことが同時にできない」といった同時処理の苦手さや、「普通の人なら気にならない味や匂いの小さな変化にも過剰反応する感覚過敏」が主な困難として挙げられた。



また、「同じものをずっと食べる」「決まった手順や順番でないと落ち着かない」など、食事の“ルーティン”を崩すことへの不安感にも言及。「例えば毎日同じ種類のパンやシリアルしか食べないことは珍しくありません」と典型的な例を示し、「少しでも手順が乱れると不安やストレスを感じ、食欲が落ちてしまうこともある」と説明した。



加えて「食事の場の状況に影響を受けやすい」「周囲の音や環境の変化にも敏感」と述べ、会食恐怖症や摂食障害といった二次的な問題を生む場合もあることを指摘。加えて、「会食のたびに嫌な思いをするならば、無理に参加しない方が良い」とし、「付き合いの悪い人と言われても気にする必要はありません」と、ASD当事者へのエールも送った。



最後に「食事は楽しく満足できる場であることが大切」「本当に心を許せる人とだけ一緒に食べるのが良いでしょう」とアドバイスし、動画の締めくくりには「そもそも食事の仕方は個性。みんなと同じでなくていい」と温かいメッセージで結んだ。