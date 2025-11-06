■クールなダンスとキュートなやりとりのギャップに注目

【動画】Snow Manの「BOOST」リレーダンス

Snow Man公式TikTokにて、「BOOST」リレーダンス動画が公開された。「BOOST」はSnow Manのニューアルバム『音故知新』に収録されている楽曲。

黒のエナメルやレザーなど光沢のある衣装姿で一列に並んだメンバーが、フレーズごとにダンスを踊っては捌けていく動画となっている。

ラウールから始まり、向井康二、宮舘涼太、岩本照、阿部亮平、目黒蓮、佐久間大介、渡辺翔太、深澤辰哉とニコニコとクールな表情を使い分け、緩急をつけたダンスを披露。

ほどよい長さで次の人へバトンタッチしていく流れだったはずが、渡辺が長めに踊り続け、深澤に回った時点でダンスを踊るパートが終了してしまう（笑）。

戸惑う深澤を横目に踊りながら笑いをこらえる渡辺と、最後にどっしりと腰を落としドヤ顔を見せる深澤、その後ろで大笑いするラウールに、手をたたいて笑う向井、ラウールの後ろからひょっこり顔を見せる宮舘とキュートなやりとりも収められている。

クールなダンスとキュートなやりとりに「ふっかさんいつも不憫でおもしろい」「ふかなべの後ろもみんなかわいい」などの声がコメント欄には集まっている。