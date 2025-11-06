〈「マッチョの楽園を作りたい」ムキムキ男性たちが介護に従事…“日本一マッチョが多い介護の会社”を経営する男性の「野望」〉から続く

「マッチョの楽園」が愛知県にある。東海3県を中心に全国各地で障害者グループホームや訪問介護事業などを手掛けているビジョナリー（名古屋市）だ。同社は“日本一マッチョが多い介護の会社”として知られ、ボディビルの実業団チーム「7SEAS」を有している。また、1日2時間の筋トレが勤務時間扱い、さらにプロテイン代の支給、ボディビル大会の遠征費補助など、マッチョが喜ぶ福利厚生も揃っている。

そんなビジョナリーで働くマッチョは、どんな人物なのか。海上自衛隊から同社に転職したマッチョ人材の1人、立見北斗さんとビジョナリーの丹羽悠介社長に話を聞いた。（全3回の2回目／続きを読む）



海上自衛隊からビジョナリーに転職したマッチョ人材の立見さん（写真提供＝ビジョナリー、以下同）

2時間まで筋トレが勤務時間に プロテイン代も支給

――丹羽社長はビジョナリーについて「マッチョの楽園をつくる」と公言されていますが、職場環境はどのように整備されているのでしょうか？

丹羽悠介さん（以下、丹羽） 実業団選手として入社するメンバーについては、勤務時間の8時間のうち2時間まで筋トレを勤務時間として扱い、月2万円までのサプリ・プロテイン代、コンテスト出場にかかる費用・交通費も支給しています。

最近では実業団にトレーニングマネージャーも加わりました。選手たちがベストな状態で大会に臨めるようサポートしてもらっています。提携する全国展開の24時間ジムも無料で利用でき、これは実業団選手以外の社員にも適用しています。

――充実したサポート体制ですね。

丹羽 実業団に関しては、広告塔として目立つ、大会で活躍することを求めていますから、会社としてサポートは惜しみません。仕事をしながら過酷なトレーニングをして、食事も節制してというのは、本当に大変なんです。まわりがその大変さを理解することも必要なので、しつこいくらいに「マッチョの楽園をつくる」と公言することが最も大事だと考えています。

例えば、大会にでるような選手は1日の食事頻度が多いんですよ。タンパク質が体内で不足すると、筋分解が始まるので2時間おきにタンパク質を摂らないといけない。こういうのはマッチョにとっては常識なんですが、筋肉に理解がないと意味がわからないじゃないですか。

海上自衛隊から転職したマッチョ人材に話を聞くと……

丹羽 普通の職場環境で2時間おきに何か食べていたら、「めっちゃ腹減るじゃん」「また食事休憩？」みたいに思われてしまいますよね。そういうことを言うのではなく、むしろ「頑張って」とか、「筋分解するから食べなよ」と自然に声をかける環境こそがマッチョにとっての楽園だと思うので、そんな文化の会社にしたいですね。

社内に理解は浸透していて、プロテインやシェーカーはもちろん、増量期には炊飯器を持ち込んで出勤する選手がいても、うちでは誰も何も言いませんから。たまに冷蔵庫を鶏胸肉とかで占領しすぎて怒られる選手はいますけど（笑）。

――周囲の理解はマッチョ人材の採用を始めた当初から得られていたんでしょうか？

丹羽 「なぜ彼らだけ待遇がいいのか」と声が上がったことはあります。ただ返事は簡単で、「じゃあ君もやればいいじゃん」という話なんですよ。条件に合う人なら誰でも受けられる福利厚生ですから。それを聞いて目指す人もいるし、「自分には無理だ」と諦める人もいます。

毎日2時間トレーニングして、食事制限して、大会に出て勝ってこいと言われるのは「本当に大変だよ」と伝えると、徐々にみんなが理解して応援してくれるようになりますね。

――実業団選手として活動する社員の方にもお聞きします。立見さんは元海上自衛隊員で、現在は実業団の7SEASに所属されています。まずは、ビジョナリーに転職された経緯を教えてください。

立見北斗さん（以下、立見） 海上自衛官としては7年間勤務していました。前職でマッチョの先輩に憧れたことをきっかけにジム通いをはじめ、大会にも参加するようになりましたが、当時はなかなか勝てなくて。海上自衛官の仕事は船に乗る時間が長く、筋トレの時間が取れませんし、1日に摂取できる食事も限られます。

大会に出て勝ちたいという気持ちが強くなったので、もっと上を目指せる環境に身を置こうと、フィットネス実業団のあるビジョナリーに転職しました。

――介護業界の経験は全くなかったわけですよね。実際に働いてみていかがですか？

立見 利用者様やご家族からも感謝の言葉を受け取ることが多いですね。この仕事を通じて、介護が必要なのは高齢者だけでなく、障害のある方も同じなのだと知りました。自分が好きで鍛えていた筋肉が現場で役に立ち、社会貢献になっていると実感できるのは、やりがいがあると感じています。

――勤務時間の中で筋トレができると伺いました。1日のスケジュールを教えてください。

立見 朝にジムで筋トレを2時間、その後に介護現場で6時間勤務するというのが、基本的なスケジュールです。シフトや勤務場所によって多少変わります。

――丹羽社長が「マッチョの楽園をつくる」と公言し、色々な施策を提供されています。マッチョ人材である立見さんからご覧になって、実際どうですか？

立見 筋トレの時間が勤務時間として扱われるだけでなく、大会に出場する日も勤務日扱いなんですよ。プロテインやサプリ代、大会の遠征・出場費用の補助も、本気で鍛えるとなると金銭面の負担が大きくなるので、とてもありがたいです。

自分が好きで取り組んでいることを会社がサポートしてくれる。勤務中にプロテインを飲んでも、職場に炊飯器を持ち込んでも誰からも何も言われない。それが当たり前になっているので、社内で理解が浸透していると感じます。まさに、マッチョの楽園です。

大会に出場した時の応援もすごくて。社員だけでなく、先日は利用者様が車椅子に乗って会場まで駆けつけてくれました。

――応援してもらえるのは大きなモチベーションになりますね。

立見 そうですね。最初は自分軸でやっていた筋トレですが、応援してくれる人たちのためにも頑張ろうと思えます。モチベーションになりますし、筋肉への理解がある環境なので本当に過ごしやすいです。

「ビジョナリー入社後は、ほとんどの大会で優勝できた」

――ビジョナリーに入社してから身体の変化はありますか？

立見 大会の出場回数も増えて、2024年はほとんど優勝できました。自衛官の時はトレーニングや食事に制約がありましたが、ビジョナリー入社後は働きながらもトレーニングに打ち込めて、食事にも気を遣えます。

なにより、実業団選手をはじめトレーニングしているメンバーがたくさんいるので、情報共有や選手同士の切磋琢磨もあり、成長できているなと実感しています。仲間と一緒に取り組めるのは面白さでもあり、マッチョ介護のビジョナリーならではですね。

――炊飯器を持って出勤されることもあるそうですが、どんな食事なんですか。

立見 米と鶏胸肉、野菜やキノコ類をまとめて炊飯器で炊いて、それを1日に数回に分けて食べるのが最も効率が良いことに気づいたので、最近はずっとそれですね。タンパク質と炭水化物を一緒に摂取できて、これだけ効率の良いものが他に見当たりません。あと、合間にプロテインを飲む感じです。

――たまに冷蔵庫を食材で占拠して、怒られちゃうこともあるとか。

立見 利用者様や他のスタッフの分もあるので、やりすぎの時は怒られますね。ただ、これはビジョナリーでは「あるある」で、他の事業所へ行って冷蔵庫をチェックすると、鶏肉、卵、魚、タンパク質が豊富な食材がだいたい入ってます。

マッチョ人材は正社員 コンテストに優勝すると、ボーナスも

――大会は1年でどれくらい出場するのですか？

立見 一般的にはコンディショニングなどが大変なので年に1〜2大会ですが、2024年は3大会に出場しました。2025年は7大会出場予定で、年内はあと5大会残っています。

丹羽 補足しておきますが、「大会に7回出場しろ」と会社から強要しているわけではないですからね（笑）。

立見 大会の出場ノルマはありませんけど、実業団選手として結果を残すことが大事なので、確実に意識は高くなりました。

――実業団選手の雇用形態は正社員ですよね。大会での優勝ボーナスとかはあるのでしょうか？

丹羽 雇用形態は正社員です。優勝ボーナスは大会の規模にもよるので一律ではありませんが、特別賞与という形で用意しています。基本は活躍や活動に応じた年俸制を採用しているので、イメージとしてはアスリートの契約に近いですね。

――野球のように年俸差はあるのですか？

丹羽 今はありません。ただ、理想としては稼げるだけ稼ぐ人が出てくればいいなと考えています。そこはこれからの課題ですね。現状では実業団にスポンサーがついてないため、ビジョナリーの事業から活動費を捻出しています。

チームのレベルや知名度も上がってきているので、来年以降から個人とチームのそれぞれにスポンサーを募りたい。人気のある選手がもっと稼げるようになれば、よりアスリートらしく健全な格差が生まれますし、そんな環境にしていくのが次の目標です。

――仕事とボディビル、それぞれの今後の目標はありますか？

立見 影響力のあるトップ選手を目指しています。同時に、実業団に所属しているので会社の広告塔として目立ちたいです。実業団の規模を拡大させて、「ビジョナリーの選手に憧れて福祉業界に入りました」という若い人たちや、フィットネスの選手たちが増えるように自身も成長していきたいですね。

