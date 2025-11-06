元AKB48でタレントの福留光帆（22）が5日放送の日本テレビ系「人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合!!〜」（水曜後11・59）に出演。過去最高月収をぶっちゃる場面があった。

この日は「飲み会で3時間酔ったフリでやり過ごしている」を検証。飲み会には福留のほか、お笑いコンビ「流れ星☆」のたきうえ、モデルのみりちゃむこと大木美里亜、「カカロニ」栗谷、おじさんエキストラのヤタさんの5人が参加。そのうち、栗谷は他のメンバーにバレないようにシラフで参加し、この飲み会を元HKT48の村重杏奈やベッキーらスタジオメンバーが見守った。途中で、シラフの人間がいると知った状態でも、バレずにやり過ごせるのかという酒人狼に。さらに、もう1人、シラフの人間がいることも明かされ、その1人が福留であることが最後に明かされた。

途中、自身への疑念を払拭するため、栗谷が「先月の給料220（万円）」と月収ネタを突如、切り出し、騒然とする中、「計算すれば、福留ちゃんは分かる」とむちゃぶり。

福留は「週に2、3回休みありますよ」と応じると、栗谷は「それで300（万円）もらってんの？」と直球質問。スタジオから「そんなに？」「凄い」と声が上がる中、福留は「300は…うーん、まあ一番多い時っすね。過去最高の月収が」とぶっちゃけた。

このトークについて、シラフであることが明かされたあと、栗谷が「月の給料あんなもらってないっす」とウソだったと明かす一方、福留は「エピソードは全部ガチっす」と全て事実であるとした。