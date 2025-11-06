48チーム出場のU-17W杯、GS初戦全試合が終了！日本代表は強豪モロッコに快勝…アジアは「4勝1分4敗」スタート

3日にカタールで開幕したFIFA U-17ワールドカップ2025。

今大会から出場チーム数が24から48へ倍増したが、従来通り、3日間でグループステージ第1節の全試合が終了した。

日本は初戦でアフリカ王者の強豪モロッコと対戦。瀬口大翔（ヴィッセル神戸U-18）と平島大悟（鹿島アントラーズユース）のゴールにより2-0の快勝を収めている。

瀬口大翔

そんな日本の試合を含む、グループステージ第1節の結果がこちら。

■グループA

南アフリカ 3-1 ボリビア

カタール 0-1 イタリア

■グループB

日本 2-0 モロッコ

ニューカレドニア 1-6 ポルトガル

■グループC

コスタリカ 1-1 UAE

セネガル 0-0 クロアチア

■グループD

アルゼンチン 3-2 ベルギー

チュニジア 6-0 フィジー

■グループE

ハイチ 1-4 エジプト

イングランド 0-3 ベネズエラ

■グループF

コートジボワール 1-4 スイス

メキシコ 1-2 韓国

■グループG

ドイツ 1-1 コロンビア

北朝鮮 5-0 エルサルバドル

■グループH

ブラジル 7-0 ホンジュラス

インドネシア 1-3 ザンビア

■グループI

タジキスタン 1-6 チェコ

アメリカ 1-0 ブルキナファソ

■グループJ

パナマ 1-4 アイルランド

パラグアイ 1-2 ウズベキスタン

■グループK

フランス 2-0 チリ

カナダ 2-1 ウガンダ

■グループL

オーストリア 1-0 サウジアラビア

マリ 3-0 ニュージーランド

日本と同組のもう1試合は、ポルトガルがニューカレドニアに先制を許したもののその後6点を奪って大勝。

日本以外のアジア勢を見ると、韓国、北朝鮮、ウズベキスタンが勝利、UAEが引き分け、カタール、インドネシア、タジキスタン、サウジアラビアが黒星スタートとなっている。

U-17ワールドカップは、6日から8日かけてグループステージ第2節が開催。日本は本日6日、日本時間22:00からオセアニア予選3位のニューカレドニアと対戦する。