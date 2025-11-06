48チーム出場のU-17W杯、GS初戦全試合が終了！日本代表は強豪モロッコに快勝…アジアは「4勝1分4敗」スタート
3日にカタールで開幕したFIFA U-17ワールドカップ2025。
今大会から出場チーム数が24から48へ倍増したが、従来通り、3日間でグループステージ第1節の全試合が終了した。
日本は初戦でアフリカ王者の強豪モロッコと対戦。瀬口大翔（ヴィッセル神戸U-18）と平島大悟（鹿島アントラーズユース）のゴールにより2-0の快勝を収めている。
そんな日本の試合を含む、グループステージ第1節の結果がこちら。
■グループA
南アフリカ 3-1 ボリビア
カタール 0-1 イタリア
■グループB
日本 2-0 モロッコ
ニューカレドニア 1-6 ポルトガル
■グループC
コスタリカ 1-1 UAE
セネガル 0-0 クロアチア
■グループD
アルゼンチン 3-2 ベルギー
チュニジア 6-0 フィジー
■グループE
ハイチ 1-4 エジプト
イングランド 0-3 ベネズエラ
■グループF
コートジボワール 1-4 スイス
メキシコ 1-2 韓国
■グループG
ドイツ 1-1 コロンビア
北朝鮮 5-0 エルサルバドル
■グループH
ブラジル 7-0 ホンジュラス
インドネシア 1-3 ザンビア
■グループI
タジキスタン 1-6 チェコ
アメリカ 1-0 ブルキナファソ
■グループJ
パナマ 1-4 アイルランド
パラグアイ 1-2 ウズベキスタン
■グループK
フランス 2-0 チリ
カナダ 2-1 ウガンダ
■グループL
オーストリア 1-0 サウジアラビア
マリ 3-0 ニュージーランド
日本と同組のもう1試合は、ポルトガルがニューカレドニアに先制を許したもののその後6点を奪って大勝。
日本以外のアジア勢を見ると、韓国、北朝鮮、ウズベキスタンが勝利、UAEが引き分け、カタール、インドネシア、タジキスタン、サウジアラビアが黒星スタートとなっている。
U-17ワールドカップは、6日から8日かけてグループステージ第2節が開催。日本は本日6日、日本時間22:00からオセアニア予選3位のニューカレドニアと対戦する。