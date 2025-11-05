Paleduskが11月26日に発売する1stフルアルバム『PALEDUSK』の収録内容が明らかになった。

『PALEDUSK』は、インディーズデビュー10年目にして初となるフルアルバムで、TVアニメ『ガチアクタ』第1クール オープニング主題歌「HUGs」、粗品とのコラボ曲「NO WAY!! feat. 粗品」、話題のラッパー唾奇をフィーチャーした「SUPER NATURAL HIGH feat. 唾奇」、インディーズ時代に配信されたライブ人気曲「PALEHELL」「RUMBLE feat. Masato from coldrain」など全12曲を収録。加えて、リードシングル曲「I ♡ YOU BABY!!」が先行リリースされた。

CDは、通常盤とインディーズ時代のベスト盤をカップリングした2枚組仕様の2形態でリリース。いずれの初回盤にも、ステッカー（絵柄A＝ベスト盤／絵柄B＝通常盤）に加え、バンド史上初となる全国ワンマンツアー『What is Paledusk?? TOUR 2026』の先行予約シリアルコードが封入される。また、合わせてCDショップ＆ECサイト特典の内容も発表された。

（文＝リアルサウンド編集部）